La selección de Suiza, convencida del fichaje de Vargas por el Sevilla: “Le vendría bien ir a España”

El mercado de fichajes está cada vez más cerca y, por ello, empiezan a dispararse las distintas posibilidades del Sevilla para la inminente ventana de enero. Ahora, el nombre que suena con más fuerza para reforzar el equipo de García Pimienta es el suizo Rubén Vargas, extremo zurdo del Augsburgo alemán. El Sevilla busca desesperadamente en el mercado de invierno reforzar dicha posición, la cual se le ha quedado coja al técnico catalán por la salida de Lucas Ocampos en septiembre y la lesión de larga duración de Chidera Ejuke, que tendrá una complicada recuperación al no querer pasar por el quirófano. Con todo ello, el mejor posicionado es el atacante de la selección de Suiza que, a sus 26 años, termina contrato a finales de junio de 2025. En el Sevilla buscan una fórmula parecida a la que se ejecutó en su día por Munir para cerrar su incorporación antes de tiempo por un coste bajo.

El perfil de Rubén Vargas

Sobre su posible fichaje por el Sevilla ha hablado uno de los hombres que mejor le conoce, Pierluigi Tami. El director deportivo de la selección de Suiza ha comentado el perfil y las características de Rubén Vargas en El Pelotazo de Canal Sur Radio ante su posible llegada a LaLiga española este mercado de invierno. El helvético, que lleva en el combinado más de 10 años en dos etapas diferentes, ha analizado a su compatriota: “Rubén Vargas es, para el equipo suizo, un jugador muy importante. Es rápido, diestro y juega predominantemente en la banda izquierda. Es bueno en el dribbling. El pasado mes de noviembre no pudo jugar por un problema físico. Pero es un jugador muy interesante para nuestro equipo nacional”, declaró.

La posibilidad de llegar a LaLiga y al Sevilla

Asimismo, aseguró que Tami que la llegada de Rubén Vargas, tanto para el Sevilla como para cualquier otro equipo de LaLiga, le vendría bien a él como jugador tras casi seis temporadas en el Augsburgo: “Creo que sí podría ser interesante. Para Rubén sería una buena cosa ir al Sevilla. La liga española es muy fuerte y, por las características de él, sería muy bueno. Es un jugador técnico. LaLiga se conoce por ser muy técnica, y eso es muy importante. No sólo es un jugador rápido, sino también resistente. No obstante, creo que el dribbling es su mejor arma y creo que por su desarrollo le vendría bien marcharse a España”, aseguró el director deportivo de la selección de Suiza.

Sus últimos problemas físicos

También, habló sobre la actual situación del jugador. Esta temporada no está contando con todos los minutos en el Augsburgo entre lesiones y su decisión de no renovar por el club bávaro. De hecho, no estuvo disponible tampoco para el combinado nacional en el último parón de selecciones en el que Suiza se enfrentó a España en la Isla de Tenerife. No obstante, Rubén Vargas ya ha superado sus problemas físicos y está volviendo a contar con minutos en su actual club: “No juega mucho porque ha estado lesionado. No ha podido estar presente en el partido contra España en Tenerife. Pero creo que es un jugador que en la Bundesliga ha jugado muchos partidos y es un buen jugador. También creo que es una buena persona y que trabaja muy fuerte, es disciplinado. Se trata de un jugador ambicioso y para el campeonato español le vendría bien”, aseguró.