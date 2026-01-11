El seleccionador de Noruega insta a Nyland a buscar "un club donde juegue" para ir al Mundial

La situación de Orjan Nyland no pasa desapercibida en Noruega, que está clasificada para el Mundial y cuenta con el portero del Sevilla como titular para el gran torneo de este verano. Curiosamente, Nyland siempre ha sido internacional por su país pese a que en anteriores equipos tampoco ha tenido continuidad. Sin embargo el hecho de que Noruega dispute este año la Copa del Mundo por primera vez desde Francia 1998 está creando un contexto distinto.

El seleccionador nórdico, Stale Solbakken, ha terciado en el asunto solicitando al futbolista que busque una solución. Una solución que pasa por cambiar de club, al entender del técnico noruego. Solbakken quiere que llegue en forma a la cita de Norteamérica, y para ello debe cambiar de aires porque en el Sevilla no tiene continuidad ninguna, menos aún tras la eliminación del equipo de Almeyda de la Copa del Rey al caer elimnado contra el Alavés, cita que se perdió por una lesión muscular puntual.

"Está claro que Orjan (Nyland) está en una situación difícil y tiene que hacer algo al respecto", dijo en declaraciones al medio VG el seleccionador nórdico, quien incluso ha tratado en persona con el jugador sobre el asunto, según anunció: "Hablé con él hace un par de días. Es mucho mejor portero cuando juega que cuando no. Dije en esas reuniones que podría aguantar el otoño. Ahora se le está acabando el tiempo. Es muy importante para nosotros que llegue a un club donde pueda jugar. Ahora parece que está lejos de eso en Sevilla. Estoy seguro de que él piensa lo mismo que yo", aseguró.

Nyland empezó jugando como titular con Almeyda, que optó por Vlachodimos en cuanto tuvo oportunidad. Apenas jugó por esta circunstancia las primeras cuatro jornadas ligueras y las dos primeras eliminatorias de Copa, eliminatorias ante rivales de inferior categoría. Y dejó algunas dudas, por lo que la irrupción del meta grecoalemán lo apartó definitivamente de la titularidad.