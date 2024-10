Las selecciones sub 21 confirman el momento de Peque y Nianzou, que marcó con Francia

El buen momento de algunos jugadores jóvenes de la plantilla del Sevilla ha tenido reflejo en los primeros días del presente parón por selecciones. Con hasta once internacionales repartidos por el mundo, cinco de ellos han sido citados por selecciones sub 21 y dos de ellos han tenido éxito, cada uno en su contexto: Peque, que debutó de la mano de Santi Denia, y Nianzou, que volvió a marcar con el segundo combinado galo.

Uno de los principales objetivos de la planificación radical que llevó a cabo el Sevilla este verano, además de reducir drásticamente el coste de la plantilla, fue rejuvenecerla después de un periodo en el que se había avejentado considerablemente. Bajo la premisa de volver al modelo que había dado tanto éxito al club, de apostar por valores emergentes en busca de rendimiento que llevaran a plusvalías para equilibrar los costes y crecer, Víctor Orta apostó por jugadores como Peque. Y el mediapunta catalán está en un buen momento, hasta el punto de haber debutado en la selección sub 21.

La irrupción de Peque en la sub 21

Peque sólo tenía antes de llegar al Sevilla una participación, ya lejana, con la selección sub 18, en febrero de 2020. Por eso destaca este importante paso que dio el jueves 10 de octubre al estrenarse con la selección española sub 21, sin haber pasado por la sub 19. Pequé salió en el minuto 73 del partido España-Kazajistán (4-3), triunfos que llegó con tres goles del ariete Mateo Joseph. El combinado de Santi Denia sigue invicto en el torneo de clasificación para el próximo Europeo de la categoría, para el que ya está clasificada.

En similar circunstancia se halla Francia sub 21, que venció el viernes con comodidad a Chipre, a domicilio. El combinado galo es segundo de su grupo, pero ya tiene la clasificación también en la mano. Hacía más de dos años que Nianzou no iba convocado por Francia sub 21, con la que debutó en septiembre de 2022, recién llegado al Sevilla y antes de iniciar una irregular trayectoria que ahora parece empezar un esperanzador repunte. El central sevillista hizo el tercero de los tantos galos (0-3) jugando el partido entero a las órdenes de Gerard Baticle. Marcó rematando un córner.

Esta irrupción otoñal de Peque y Nianzou confirma el momento que atraviesan ambos, dos de los jugadores que más continuidad están teniendo en los últimos partidos con García Pimienta. El técnico barcelonés parece haber dado con una pareja de centrales compuesta por el joven Nianzou y Badé, que está convocado con la absoluta de Francia de nuevo, aunque en Montjuïc con el Barcelona, el domingo después del parón, no podrá jugar al ser expulsado en el derbi.

En el caso del mediapunta, hay que ver si el regreso a la dinámica del equipo de centrocampistas como Lokonga, que reapareció en el derbi, y Sow, que se prepara para estar disponible en Barcelona, lo mantiene en el equipo ante el giro llevado por la necesidad hacia el 4-2-3-1, con Peque por delante de Gudelj y Agoumé.