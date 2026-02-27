El Sevilla anuncia cómo recoger las entradas del derbi y desplazarse a La Cartuja

El Sevilla ha informado a los aficionados sevillistas sobre el protocolo de recogida de entradas y desplazamiento al derbi frente al Real Betis, que se disputará este domingo en el Estadio de La Cartuja.

Las entradas serán exclusivamente en formato físico y se entregarán, previa identificación del abonado, el mismo domingo entre las 14:30 y las 15:15 horas en la explanada lateral de la Estación de Santa Justa, ubicada en la calle Pablo Iglesias.

Una vez retiradas las entradas, se organizará el acceso por grupos al interior de la estación. Los aficionados utilizarán una vía reservada exclusivamente para el tren chárter habilitado por el club, destinado a los 600 seguidores desplazados. El tren partirá a las 16:00 horas rumbo al apeadero del Estadio de La Cartuja.

El regreso se producirá una vez que el público local haya desalojado el estadio. Los aficionados sevillistas serán acompañados de nuevo hasta el apeadero de Renfe de La Cartuja para ser trasladados en el tren chárter a la Estación de Santa Justa.