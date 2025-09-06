El Sevilla Atlético inaugura su casillero de puntos ante el Europa (1-1)

El Sevilla Atlético estrenó su casillero de puntos al empatar en una difícil visita al Europa en un partido en el que pudo traerse la victoria, aunque el resultado sirve para dar confianza a los chicos de Jesús Galván, quienes perdieron en la primera jornada en el estadio Jesús Navas ante el UD Ibiza.

El filial nervionense se adelantó muy pronto con un cabezazo de Iker Muñoz a los ocho minutos de juego. El tanto llegó en un saque de esquina botado por Miguel Sierra y fue revisado por el VAR, pero finalmente subió al marcador.

El 0-1 espoleó a los locales, que rozaron el empate en una triple ocasión en la que el protagonista fue Alberto Flores. El Europa intensificó su dominio y las llegadas en el inicio de la segunda mitad y Escoruela rozó de nuevo el empate. Sin embargo, los de Galván pudieron aumentar su ventaja con un disparo de Miguel Sierra. La igualada de los catalantes llegó a la hora de juego en una acción de Vacas en colaboración con Sergio Martínez en propia puerta.