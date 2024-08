El Sevilla Atlético peca de inexperiencia (1-2)

El Sevilla Atlético de la 2024-25 ha echado a andar esta tarde en su regreso a la Primera Federación. Con el Jesús Navas como escenario, los pupilos de Jesús Galván se midieron a todo un Real Murcia como primera piedra de toque del curso. Uno de los clubes más potentes de la categoría, tanto a nivel económico como de plantilla. El filial del Sevilla se presentaba en esta nueva temporada con muchos cambios, caras nuevas e inexpertas, como Sierra o Castrín. Durante el verano se han producido salidas importantes como las de Capi, Zarzana, Xavi Sintes o Musa, que le daban experiencia y equilibrio al filial rojiblanco. Unos nombres propios que ha echado en falta Jesús Galván en su vuelta al fútbol de bronce.

Errores infantiles que penalizan

No obstante, el filial no comenzó mal en el encuentro. El Sevilla Atlético sorprendió por dentro en los primeros minutos del partido, con un Manu Bueno ya reafirmado en el filial. El jerezano filtró un pase entre líneas que sirvió en bandeja de plata a Mateo Mejía para anotar el primer gol de la temporada. Con la potencia y velocidad que caracteriza al maño, no falló el ex del Manchester United. A partir de ahí, el filial comenzó a desaparecer. El Real Murcia de Pedro León, histórico jugador del Primera División, comenzó a someter al filial del Sevilla en el partido, especialmente en balones colgados hacia el área y al contragolpe. Cuando el equipo franjirrojo trataba de sacar la pelota jugada desde atrás. Al cuarto de hora de encuentro, una falta lateral provocó un penalti infantil de Darío Benavides al agarrar a un jugador del Murcia en el área. Pese a ser mutuo el lance, salió peor parado el equipo de Nervión. Desde los once metros, Pedro León no falló. El tanto del equipo murciano dinamitó la dinámica positiva del Sevilla Atlético que cayó en saco roto en poco más de 10 minutos. Un contragolpe, donde el filial sevillista estaba totalmente desorganizado, sirvió para que Pedro León superase con sencillez a Diego Hormigo con un simple recorte y definiese a portería a Alberto Flores con suma tranquilidad. 1-2. Y un jarro de agua fría a diez minutos buenos de inicio.

Un equipo atascado

A partir de ahí el Sevilla Atlético trató, sin éxito, de rehacerse en el encuentro. Sin una gran figura como líder en el plantel del filial. El equipo se atascó y acabó buscando el balón en largo sin efecto alguno hacia las bandas para intentar encontrar a Ibra, Mejía o alguno de los dos laterales: Oso y Darío. Ambos imprecisos en ataque durante todo el encuentro. El Murcia, al contragolpe y con Pedro Benito como revulsivo, hizo daño al filial en dos minutos hasta el punto de casi dejarlo noqueado. Un balón al espacio del delantero gaditano forzó la expulsión de Diego Hormigo en un partido para olvidar. Y, de esa misma falta en la frontal, provocó un penalti por una mano de Ibra Sow al protegerse en la barrera y ocupar espacio, según el colegiado. Dos acciones que dejaron al límite al Sevilla Atlético. Pero el exjugador del filial, Carrillo -que estuvo en la última gran generación que dirigió Diego Martínez- mandó la pena máxima a las nubes.

Un balón de oxígeno para los pupilos de Galván que buscaron el empate hasta el final, pese a tener uno menos en el campo. Especialmente con la incorporación de Miguel Sierra, que fue una bocanada de aire fresco para un Sevilla Atlético nublado en el ataque. Pero no hubo certeza arriba, la más clara, de el ex del Real Avilés de volea dentro del área que sacó Gazzaniga. La desigualdad numérica se equilibró, pero tarde, tras un codazo de González en el 93. Al final, una derrota que debe marcar el camino del filial para evitar los errores en defensa que, a diferencia de en Segunda Federación, en esta categoría no perdonan.