El Sevilla aumenta su valor de mercado y supera al Betis

Restan pocas horas para que se abra el mercado de fichajes invernal, uno de los momentos cruciales de la temporada. Y, a falta de pocos días para que comience el baile de jugadores entre clubes, la web especializada por excelencia en este ámbito, Transfermarkt, ha actualizado los valores de mercado de las distintas plantillas de LaLiga EA Sports. Un reajuste que se produce varias veces a lo largo del curso futbolístico. La última ocasión fue durante el parón de selecciones del pasado mes de octubre, justo con la actual temporada ya empezada. Desde entonces han habido distintos cambios de dinámicas rendimientos que han afectado a distintos clubes de LaLiga, entre ellos, al Sevilla de Xavi García Pimienta.

Crece el valor del Sevilla

En esta actualización, la plantilla nervionense ha tenido un ligero aumento de su valor de mercado según Transfermarkt, ascendiendo así hasta los 177,30 millones de euros. Cifra baja respecto a lo que estaba acostumbrado recibir el Sevilla hace unos años, estando entre las más cotizadas de la competición, entre la cuarta y la quinta, y siempre rondando los 250 millones de euros. Pero, como indica su actual valor, el club hispalense vive un realidad completamente diferente a la de hace varias temporadas. Aún así, varios jóvenes jugadores del Sevilla continúan, poco a poco, incrementando su precio asignado en el mercado de fichajes.

Loïc Badé, durante el Sevilla-Madrid / EP

El Sevilla, la novena plantilla más cara

En la actualización del pasado mes de octubre el Sevilla se encontraba en la décima posición, con poco más de 170 millones de euros. Tras esta renovación del mercado, el club nervionense ha rebasado en la tabla general a su eterno rival, el Betis, ascendiendo así hasta la novena plaza. Una diferencia de apenas 12 millones respecto al club verdiblanco que se ha producido por la notable bajada de casi 30 millones que ha experimentado el club de Heliópolis en esta actualización.

Badé y Lukébakio lideran el crecimiento de la plantilla

De puertas para adentro, el Sevilla ha crecido gracias al gran rendimiento de varios de sus jugadores. Loïc Badé continúa consolidado como el jugador más cotizado de la plantilla hispalense, experimentado una subida de 5 millones de euros más en esta actualización, de los 20 hasta los 25. Le sigue en segunda posición la gran irrupción nervionense de esta temporada, Dodi Lukébakio. El belga costaba en octubre unos 12 millones. Ahora en diciembre su valor se ha incrementado hasta los 20. Otros jugadores que también han crecido son José Ángel Carmona (de 5 a 10 millones), Pedrosa y Agoumé (de 6 a 7) e Idumbo (de 800.000 a 2,5 millones).

Lukébakio celebra el triunfo sevillista con sus aficionados. / Enric Fontcuberta | Efe

Iheanacho, Isaac Romero y Juanlu, las notas negativas

No obstante, no todo han sido buenas noticias, ni mucho menos. El bajo rendimiento de Isaac Romero durante la primera vuelta le ha pasado factura. Su valor ha disminuido unos 3 millones de euros, bajando así hasta los 15. Mismo caso que el de Juanlu Sánchez, tras tocar el oro olímpico en París no ha tenido una excesiva regularidad con García Pimienta y le ha hecho disminuir su valor hasta los 12. Otros pobre rendimientos -y fichajes- como Iheanacho, Barco, Montiel, Saúl Ñíguez -por la lesión- o Suso Fernández también han visto su valor de mercado reducido este mes.