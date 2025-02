Sevilla-Barcelona, en directo: última hora, alineaciones y minuto a minuto

Sevilla/Sirvánse. Sevilla y Barcelona cierren este domingo, a partir de las 21:00, por todo lo alto uno de los grandes encuentros de nuestro fútbol. Un clásico, descuadrado en los últimos tiempos, que hace sucumbir las estrechas expectativas de la afición nervionense. El final de mercado no ha ayudado para aportar algo de frescura y esperanza para, porqué no, seguir pensando en engancharse a la cornisa de Europa a un equipo que no conoce la derrota en liga en 2025 (3E y 1 V).

Tiene lo justito García Pimienta tras esta áspera ventana invernal. La lesión de Akor Adams y Sambi Lokonga retuercen más la situación: 16 jugadores del primer equipo más Juanlu en la convocatoria para esta noche.

Por el otro lado aparece un Barcelona que se relame desde que anoche Soto Grado pitó el final en el Bernabéu. De ganar en el Sánchez-Pizjúan los azulgranas se colocarían a un punto del Atlético y a dos del Madrid. Aliciente más que suficiente para ir a hacer sangre a una plantilla que está en los huesos.

El tinerfeño Hernández Hernández será el encargado de impartir justicia, asistido por Del Cerro Grande en el VAR.