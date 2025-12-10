El Sevilla cumple con la tradición de su visita al Hospital Infantil
Las dos plantillas de los equipos masculino y femenino, representadas por 16 miembros entre ambas, llevó ilusión y alegría a los niños ingresados en el Virgen del Rocío
El Sevilla ha cumplido con la tradición de visitar cuando se acercan las fechas navideñas el Hospital Infantil del Virgen de Rocío. Un año más, una nutrida representación de las plantillas masculina y femenina de los primeros equipos, encabezada por su presidente, José María del Nido Carrasco, y el embajador de la entidad, Pablo Blanco, llevó alegría a los niños ingresados, así como diversos regalos.
Hasta 16 futbolistas de la primeras plantillas masculina y femenina estuvieron repartiendo regalos, autógrafos y fotos en un acto que estuvo coordinado por la Fundación 1890.
El equipo directivo del hospital recibió formalmente a la expedición del Sevilla, que entregó una camiseta conmemorativa especial antes de realizarse la foto de familia en la escalinata de acceso al Hospital Infantil.
Según informa el club, los emisarios sevillistas "se dividieron en varios grupos para visitar al mayor número posible de niños ingresados, tanto en el área de oncología como en zonas de observación, planta, hospital de día y la llamada Zona Zero".
El acto concluyó con la visita a la escuela del hospital y la Azotea Azul.
