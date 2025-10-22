El Sevilla elige el Puerto para la foto oficial y celebra los 65 años de la fundación del filial

El Sevilla FC, encabezado por su actual presidente, José Maria del Nido Carrasco, ha elegido el Puerto de Sevilla como marco de la foto oficial de la temporada 25-26, un acto en el que no sólo ha participado la plantlla del primer equipo, sino también del filial con motivo de la celebración del 65 aniversario de su creación.

El club hispalense ha querido hacer un guiño a la historia eligiendo este particular escenario recordando que el Puerto de Sevilla fue el germen de la fundación de la entidad en 1890.

"El muelle de Tablada ha sido elegido para inmortalizar a los dos primeros equipos sevillistas al cumplirse 155 años el próximo 25 de noviembre de la creación en 1870 de la Junta de Obras del Río Guadalquivir y Puerto de Sevilla, teniendo además la actividad portuaria una relación especial con los orígenes del club. No en vano, el Sevilla Atlético, que celebra su 65º aniversario, tiene como germen el CD Puerto, que fue fundado en 1950 y diez años más tarde se refundó bajo su nueva denominación", explica el Sevilla en una nota oficial publicada junto a la foto oficial.

Plantilla del Sevilla Atlético en el año de su 65 aniversario. / Sevilla FC

El Sevilla recuerda también que, "en 2026 se cumple el centenario de la inauguración de la Corta de Tablada y el Puente Alfonso XIII, dos infraestructuras claves en la modernización de las infraestructuras portuarias y que, en el caso de la primera, ayudó a contener las crecidas del Guadalquivir. También cabe resaltar que la actividad del Puerto de Sevilla a finales del siglo XIX tuvo una gran relevancia en la fundación del Sevilla FC, ya que primer presidente sevillista, Edward Farquharson Johnston, fue el presidente en España de la naviera McAndrew, que jugó un importante papel en la dinamización del Puerto a finales de siglo XIX y la grúa Fairbairn, está directamente relacionada con la mítica empresa Fundición Portilla & White, donde uno de los directivos de dicha compañía, Isaías White Méndez era además el secretario fundador del Sevilla FC. Además, en la dehesa de Tablada, se disputó el 8 de marzo de 1890 el primer partido de fútbol celebrado en España entre dos clubes: Huelva Recreation Club y Sevilla Football Club".

El Sevilla, siempre agradecida a su historia, ha cumplido así este miércoles con uno de los momentos tradicionales de la temporada, el montaje de la foto oficial, que desde hace año, ya en tiempos de Del Nido Benavente como presidente, se ha realizado fuera del estadio con marcos incomparables. Desde la puerta de la Catedral, el Alcázar, o el priopio mosaico de Santiago del Campo en la puerta 1 del Sánchez-Pizjuán.