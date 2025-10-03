El Sevilla FC aumenta su valor de mercado: tres subidas, una inesperada

Al Sevilla Fútbol Club parece haberle sentado bien el mercado estival. Los hispalenses, renovados completamente de la mano de la dirección deportiva que encabeza Antonio Cordón, parecen otro equipo totalmente distinto a lo visto estas últimas temporadas especialmente gracias a la llegada de un Matías Almeyda que se ha ganado el corazón de la afición blanquirroja en apenas dos meses. El argentino era una apuesta personal del ex directivo de Olympiacos, que vio con muy buenos ojos incorporar al bonaerense a la causa. Sin embargo, el trabajo en los despachos no quedó ahí y le ha cambiado la cara a un equipo que hasta hace unos meses parecía arrastrarse allá donde jugara.

Siete han sido las incorporaciones de los nervionenses en esta ventana de traspasos, comenzando por un Alfon González que llegó de la mano de Víctor Orta antes de que fuese cesado por el Consejo de Administración sevillista. Odysseas Vlachodimos, Gabriel Suazo, César Azpilicueta, Batista Mendy, Fábio Cardoso y Alexis Sánchez completan esta variopinta lista que, de momento, parece haber congeniado bien con lo que había en la capital andaluza. Los resultados están ahí, aunque la maldición que parece pesar sobre el Ramón Sánchez-Pizjuán hace que los hinchas hispalenses aún no hayan celebrado una victoria en lo que va de curso. Fuera de casa la película es totalmente distintas, y los hispalenses cosechan buenos resultados que les permiten ocupar la novena posición en la clasificación, además de ver aumentado su valor de mercado.

Rubén Vargas celebra el tanto con el que se adelantó el Sevilla en Vitoria. / EFE

Tras las ventas de Loïc Badé y Dodi Lukebakio, Juanlu Sánchez se consagra como el jugador más valioso del Sevilla Fútbol Club a estas alturas del campeonato liguero. 15 millones, según la web Transfermarkt, es lo que vale el futbolista de Montequinto que este mismo verano estuvo pretendido por el Nápoles. José Ángel Carmona se mantiene en la zona noble de esta clasificación con 12 millones, algo que no es de extrañar debido a su buen nivel el pasado curso y el interés que ha despertado durante la última ventana de traspasos en varios equipos, entre ellos un Nottingham Forest al que dijo que no para permanecer en la entidad hispalense.

La medalla de bronce es para un Rubén Vargas que es uno de los tres jugadores del conjunto blanquirrojo cuyo valor ha crecido desde la última medición que hizo Transfermarkt.11 millones es el precio que esta web pone al suizo, una de las figuras de este Sevilla. La sorpresa la ha dado Andrés Castrín, futbolista que cobró bastante importancia en el primer tramo del curso debido a las lesiones en defensa que impidieron a Almeyda alinear a sus supuestos titulares. El central, que ha debutado este curso en Primera División de la mano del combinado nervionense, vale 1,5 millones de euros, siendo el cuarto por la cola por encima de Manu Bueno, Adnan Januzaj, Ramón Martínez y Orjan Nyland.