Sevilla FC: En busca de dosis de liderazgo

Uno de los numerosos problemas que le lastra al Sevilla es la falta de liderazgo, alguien que tire del carro del equipo y que saque la fuerza cuando las energías flaquean. Desde la salida de Jesús Navas en la que la leyenda sevillista salió del club no hay nadie que ha sido capaz de ejercer de líder en un vestuario que falta alguien que no sólo sea el que alce la voz en el momento adecuado, sino también el que demuestra el liderazgo en el terreno de juego. Y un líder es lo que necesita encontrar el club, porque a priori no parece que ninguno de los actuales jugadores esté capacitado y más en esta situación delicada que vive el Sevilla.

Una falta de liderazgo que se transforma también en los números negativos en el Ramón Sánchez-Pizjuán porque desde el último partido de Jesús Navas en Nervión, el equipo sólo ha sumado una victoria y fue en la “final” contra Las Palmas.

El relevo del palaciego fue Nemanja Gudelj, que sigue actualmente siendo el capitán del primer equipo. Precisamente el serbio tras la salida de Suso al conjunto gaditano es el único superviviente de la revolución que hizo el director deportivo actual del Aston Villa, Monchi, en su temporada de regreso.

Saúl fue capitán la temporada pasada en muchos partidos; Marcao también lo fue

El serbio tiene esa capacidad de liderazgo, pero su rendimiento este curso ha sido un tanto irregular. Cometió un error decisivo contra el Celta de Vigo cuando el conjunto nervionense buscaba al menos sumar un punto en Balaídos, jugándose la vida su equipo. Además fue suplente en los encuentros decisivos frente Las Palmas y el Leganés, a esto se sumó que acabó tocado por molestias físicas.

Esa ausencia de líder en el vestuario del Sevilla se puede ejemplificar con que esta temporada futbolistas como Saúl, jugador cedido y en propiedad del Atlético de Madrid, haya sido capitán. El ilicitano en su tercer encuentro con el conjunto hispalense ya llevaba el brazalete. Un jugador que a pesar de tener la opción de seguir una temporada más el club no ha querido contar con él y vuelve al Atlético de Madrid.

El equipo echa de menos a jugadores de la talla de Sergio Ramos, Rakitic, Fernando o Banega

Otro futbolista que portó el brazalete durante este curso anterior y tuvo que ejercer de líder fue Marcao. El central brasileño de 29 años de edad sólo disputó tres encuentros en 2025: titular en la derrota contra el Almería, tres minutos frente el Barça y jugó todo el encuentro en el intrascendente duelo contra el Villarreal en el que con Joaquín Caparrós en el banquillo cayeron por 4-2 en la casa del conjunto submarino para despedir la temporada.

Marcao realiza ejercicios durante la sesión del entrenamiento. / Juan Carlos Muñoz

De los cinco capitanes que tenía el Sevilla al inicio del curso pasado (Jesús Navas, Suso, Nemenja Gudelj, Marcao y Saúl Ñiguez), sólo dos siguen en esta actual plantilla y en el caso del brasileño su participación en el próximo curso está más que en duda. Muy lejos quedan aún la talla de futbolistas de la talla de Rakitic, Sergio Ramos, Fernando, Carriço o Banega, jugadores que eran un ejemplo en el vestuario y demostraban su capacidad de echarse el equipo a las espaldas en un momento complicado.

La solución pasa por traer jugadores con jerarquía o que el entrenador Matias Almeyda sea el líder de un vestuario, que necesita renacer.