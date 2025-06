El Sevilla FC se consagra como club más visto de la temporada 2024/2025

Este temporada no ha salido como se esperaba en el Sevilla Fútbol Club. Después de dos años sacando las castañas del fuego, primero gracias a José Luis Mendilibar y después con Quique Sánchez Flores, los malos resultados hicieron mella en el combinado hispalense en los últimos compases de un curso que se torció más de la cuenta. Xavi García Pimienta, que fue destituido cuando aún le restaban dos años de contrato, se mostró incapaz de dirigir a un equipo que se terminó salvando gracias a un gol de Álvaro García Pascual frente a la Unión Deportiva Las Palmas.

Los malos resultados en el conjunto nervionense, agravados además por no disputar competición europea, han hecho del mismo un producto apetecible de consumir para los espectadores de LaLiga. Teniendo en cuenta que los equipos que disputan competición europea no pueden jugar partidos entre semana, y menos aún retransmitir sus partidos en abierto, los blanquirrojos se han hecho fuertes en un bloque que ha terminado por reportar ingresos de una forma inesperada.

Tal y como se puede observar en la gráfica de la parte superior, el Sevilla Fútbol Club es el equipo con más espectadores únicos totales de toda la Primera División del fútbol español con 11.696. Curiosamente, el podio está completado por la Unión Deportiva Las Palmas con 10.099 y por el Celta de Vigo con 9.814. Sin duda, datos muy dispares entre dos conjuntos que han estado luchando por no descender hasta los últimos compases de la temporada y un equipo que disputará competición europea el próximo curso.

Champions y fútbol en abierto

En el promedio de espectadores únicos por partido, el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid se consagran en el podio, superando a un Sevilla que suma 1.090 por 1.468 de los merengues y 1.570 de los blaugranas. No sorprende ver al Atlético de Madrid en el cuarto puesto de este ranking pese a contar con 938 espectadores únicos y 7.408 totales, siendo el primer equipo que baja de las cuatro cifras después de los anteriormente mencionados. Real Valladolid, Getafe CF y Club Deportivo Leganés se consolidan en los puestos de descenso de este curso, aportando unos datos que apenas rozan las posiciones 'Champions' de este top.

García Pascula celebra el gol de la victoria del Sevilla FC / Antonio Pizarro

No podemos dejar de lado que esta temporada, al no disputar competición europea, muchos encuentros del Sevilla Fútbol Club se han podido visualizar en abierto. Además, tampoco es erróneo afirmar que los malos resultados y la alta probabilidad de descenso han provocado que los partidos del combinado hispalense sean un atractivo para muchos lugares de España en los que no sólo estaban pendientes de lo que sucedía en la Primera División, sino que permanecían atentos a cualquier tropiezo del cuadro nervionense.