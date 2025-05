El Sevilla FC ingresará dinero por el ascenso del Levante

Este domingo, no todo han sido malas noticias para el Sevilla Fútbol Club. Los hispalenses han caído en Villarreal por 4-2 en un nuevo encuentro desastroso por parte del conjunto blanquirrojo, que ya no se jugaba nada en LaLiga después de haber certificado su permanencia tras derrotar a la Unión Deportiva Las Palmas y ver cómo los groguets hacían lo propio frente al Club Deportivo Leganés. Con un once plagado de novedades y la despedida de Suso Fernández en el aire, los blanquirrojos han disputado su último partido oficial del curso en La Cerámica justo antes de marcharse a Marruecos, donde el próximo martes jugarán un amistoso.

Mientras que en la categoría de oro del fútbol español los puestos europeos y el descenso quedaron definidos el pasado sábado, la Segunda División ardía al rojo vivo con varios equipos jugándose el ascenso. Además de por saber quiénes podrían ser sus rivales el próximo curso, en Nervión había especial interés en saber si finalmente la Unión Deportiva Levante conseguiría regresar a Primera. De hecho, fue el exsevillista Carlos Álvarez el que consiguió hacer realidad el sueño de los suyos con un gol en el minuto 97 que sirvió para darle la presencia a los granotas.

Carlos Álvarez celebra un gol con el Levante / Levante Ud

Gracias a su canterano, el Sevilla Fútbol Club conseguirá alrededor de un millón de euros con la vuelta del Levante a la máxima división. Esta cantidad estaba pactada en una cláusula cuando los hispalenses traspasaron a coste cero en verano de 2023 tanto al sanluqueño como a Iván Romero, por lo que es un ingreso extra que no viene mal a las arcas de la entidad. Con el menor límite salarial de Primera y Segunda, cualquier ayuda es poca de cara a un mercado de fichajes que se presenta movido en las oficinas del Ramón Sánchez-Pizjuán.