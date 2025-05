A la final contra Las Palmas con la duda de Badé y sin Isaac

Isaac no estará el martes contra Las Palmas por una absurda amarilla. Fue otro de los jarros de agua fría que recibieron el Sevilla y el sevillismo en la aciaga tarde de Balaídos, un 10 de mayo que en nada recuerda la gesta que tal día como este sábado protagonizó este club en Eindhoven. Además, Badé es duda tras abandonar el partido antes del descanso por un manotazo en el ojo izquierdo.

González Fuertes sólo sacó tres veces su tarjetero. La primera para una amarilla que cambió a roja tras revisión en el VAR por el penalti a Marcos Alonso. Y la segunda por un agarre con Yoel Lago en el área con el juego parado para apremiarlo a sacar. Según González Fuertes, la amonestación fue por "generar una confrontación con un adversario sin llegar al insulto ni la amenaza". Una niñería que pagará el lebrijano, y su equipo, con su baja por acumulación ante Las Palmas. Kike Salas vio la tercera por una falta ya en el minuto 94.

Sin Isaac para el decisivo encuentro con Las Palmas, las miradas se vuelven a Badé. En el minuto 40, recibió un manotazo en la cara de Hugo Álvarez, al que le ganó el balón en el área. El jugador del Celta le metió un dedo en el ojo en una acción que pareció fortuita y que fue decretada como falta.

Intentó seguir el francés y tras ser atendido se reincorporó al juego, pero no veía bien por su ojo izquierdo, que no dejaba de llorarle, y tuvo que retirarse al final del primer periodo. Joaquín Caparrós anunció que está a la espera de pruebas médicas y que no sabía lo que tenía tras el partido exactamente.

Tras la derrota en Balaídos, el Sevilla debe estar pendiente hoy de otros dos partidos. El conjunto nervionense se queda con 38 a seis puntos de Las Palmas, equipo que marca el descenso, antes del partido del martes. Pero este domingo se juegan otros dos encuentros que pueden agobiar más al Sevilla, o liberarlo de alguna forma. El Alavés visita al Athletic (18:30) y si gana lo adelantaría con 38 y el goal average a favor. Y el Leganés, también con el goal average a favor, recibe al Espanyol con 31 puntos a las 14:00.