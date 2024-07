Sevilla - Granada: El plan de García Pimienta empieza a funcionar (2-0)

El Sevilla FC empieza a disipar las múltiples dudas que generó al inicio de la pretemporada. Francisco Javier García Pimienta, nuevo entrenador del club hispalense, ha vuelto a dirigir un encuentro en el estadio que lleva por nombre al capitán de su plantilla: Jesús Navas. Hace dos semanas el técnico catalán se estrenó ante el Orlando Pirates, equipo sudafricano, en el mismo escenario en un encuentro que dejó muchas dudas, especialmente a nivel defensivo. El nuevo planteamiento táctico, el cambio de formación y el estado de forma, chirrió a muchos espectadores. Dieciséis días después, la idea de García Pimienta ha empezado a calar en la plantilla rojiblanca y la mejoría empieza a llegar en forma de resultados y goles. El cuadro de Nervión confirmó los indicios de mejoría frente al Sporting y Al-Ittihad saudí ante uno de los recién descendidos a la segunda división, el Granada CF.

El Sevilla salió con un once cada vez más reconocible, a la falta de los nuevos refuerzos y los últimos internacionales-Navas, Badé, Juanlu y Acuña-. García Pimienta optó por hacer dos onces y repartir 45 minutos a los 22 jugadores de forma equitativa con un primer once con tintes más de titular. Regresó Dodi Lukebakio, quien se perdió los tres primeros partidos de la pretemporada por la Euro. El belga, como se esperaba por el sistema de Pimienta, cayó de pie en su regreso a Sevilla. Una primera parte eléctrica, vertical y más suelto que nunca con la elástica rojiblanca. Generó peligro por su banda derecha y se inventó la jugada del primer gol tras superar a Ricard y poner pase de la muerte que no supo aprovechar Isaac y sí Djibril Sow. El suizo, poco a poco, recupera sensaciones tras una negra temporada de lesiones e infiltraciones.

El Sevilla causó constantes problemas al equipo del sevillano Guillermo Abascal, nuevo entrenador del Granada CF, durante la primera media hora, especialmente a través de Ejuke y un cada vez más participativo Alberto Collado, que dio profundidad al equipo desde la mediapunta por delante de Bueno.

Tras la pausa de hidratación, el Granada metió una marcha más, el Sevilla se replegó y el conjunto tuvo una ocasión clara de falta que estrelló en la barrera Gonzalo Villar antes de irse al descanso en el Jesús Navas.

En la segunda parte Pimienta revolucionó la plantilla y le dio aire fresco con la entrada de Saúl, Peque, Ocampos y, otra vez, el joven Idumbo Muzambo.

El segundo no tardó en llegar, con fortuna, por parte de Saúl, que se estrenó como goleador sevillista tras aprovechar un rechace en un saque de esquina.

Con distancia en el marcador, el Granada CF salió a la ofensiva con las incorporaciones de Boyé y Corbeanu que hicieron sufrir a Nianzou y Gudelj en la defensa.

Quien brilló en la segunda parte fue Alberto Flores con tres paradas claves, la última por un error del francés en salida, que mantuvieron al Sevilla con la portería a cero en el encuentro.