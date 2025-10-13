El Sevilla regresa a los entrenamientos con muchas novedades: altas y bajas

Al contrario que muchos trabajadores en España, el puente del Pilar ha durado de viernes a domingo para los jugadores del Sevilla Fútbol Club. Tras tres días de descanso, los jugadores del combinado hispalense han regresado a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios para volver a ponerse a las órdenes de un Matías Almeyda que quiere mantener el buen estado de forma que atraviesan los suyos. La victoria sobre el Fútbol Club Barcelona supuso una nueva inyección de moral para el cuadro nervionense, que rompía varias rachas negativas ganándole al conjunto blaugrana, algo que será de ayuda para frontar el calendario que se avecina a partir de este mismo fin de semana.

El Ramón Sánchez-Pizjuán será de nuevo escenario de un partido de los suyos, recibiendo a un RCD Mallorca que es colista de la Primera División del fútbol español. Aunque la sesión sevillista ha contado con varias novedades, destaca un número importante de ausencias, marcadas por un parón de selecciones en el que siete jugadores del combinado blanquirrojo se han marchado con sus respectivos combinados nacionales: Odysseas Vlachodimos con Grecia, Orjan Nyland con Noruega, Nemanja Gudelj con Serbia, Akor Adams con Nigeria, Djibril Sow y Rubén Vargas con Suiza y Gabriel Suazo con Chile, siendo el lateral el único que ya se encuentra a disposición del entrenador bonaerense.

Castrín bromea con Marcao ante Juanlu, Manu Bueno, Suazo y Oso. / Antonio Pizarro

Adnan Januzaj ha sido la otra gran novedad en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. El belga, que forzó para poder disputar unos minutos ante el Fútbol Club Barcelona, ha estado recuperándose de sus dolencias en el tobillo. Una lesión durante la semana previa al choque contra el conjunto blaugrana le impidió estar al 100%, algo que el propio futbolista quiso mostrar en sus redes sociales al término del encuentro. El extremo es otra de las balas perdidas que Matías Almeyda ha recuperado para su causa, al igual que Marcao o Tanguy Nianzou. Queda saber si se suma a esta lista un Joan Jordán que este lunes ha sumado un entrenamiento más junto a sus compañeros.

Ni Alfon González ni Tanguy Nianzou se han ejercitado junto al grupo, realizando ambos trabajo específico para poder entrar en la convocatoria frente al Mallorca. Tras lesionarse en Vitoria, el ex del Celta de Vigo no ha tenido presencia con el grupo, aunque su regreso estaba previsto para este fin de semana. El caso del zaguero galo es más comprometido, pues sus continuas lesiones le han impedido tener la regularidad necesaria para afianzarse en este nuevo Sevilla Fútbol Club. Su presencia ante el combinado insular no debería ser un problema para un Almeyda que siempre que ha podido ha apostado por él.