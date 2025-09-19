El Sevilla remonta en el límite salarial y ya pasa de los 20 millones de euros

LaLiga ha dado a conocer este viernes 19 de septiembre el límite salarial de los equipos de Primera y Segunda División tras un mercado de fichajes convulso, especialmente en los últimos días del mismo. El Sevilla Fútbol Club, último equipo en esta atípica clasificación tras la ventana de traspasos invernal, parece haber remontado el vuelo debido a sus distintos movimientos este verano. Las ventas de Loïc Badé, Dodi Lukebakio y Stanis Idumbo Muzambo han arreglado en parte la situación de los hispalenses, que han avanzado varios puestos en este último informe del organismo liguero.

Según LaLiga, el límite salarial del Sevilla es de 22.139.000 euros, siendo este el menor de la Primera División española. El Levante, equipo recién ascendido a la categoría de oro del fútbol español, es el segundo equipo por la cola con 35 millones de euros, completando este podio el Elche con 40.480.000, seguido muy de cerca por el Deportivo Alavés con 40.990.000. En la otra parte de la lista, el Real Madrid corona la clasificación con algo más de 761 millones de euros, siendo el Fútbol Club Barcelona el segundo clasificado con casi 352 millones y con el Atlético de Madrid en tercera posición con un límite de 326.989.000.

Antonio Cordón durante la presentación de Gabriel Suazo / RR

Antonio Cordón ha traído siete refuerzos para el Sevilla Fútbol Club en este último mercado de fichajes: Alfon González (acuerdo de Víctor Orta con el futbolista albaceteño), Gabriel Suazo, Odysseas Vlachodimos, César Azpilicueta, Alexis Sánchez, Batista Mendy y Fábio Cardoso. El gasto del combinado nervionense ha sido de 250.000 euros, cantidad promulgada por el Trabzonspor tras la cesión de Mendy, siendo el menor de la Primera División muy por debajo del segundo. Ninguna de las incorporaciones salvo la del mediocentro francés han costado dinero al cuadro hispalense, siendo todas rescisión o cesión de futbolista, ajustándose de esta forma al mal momento económico de la entidad.

Lejos aún de la regla del 1:1, el Sevilla espera conseguir mejorar el balance en sus arcas en menos de dos temporadas para regresar paulatinamente a la zona que ha ocupado durante el primer cuarto de este siglo XXI. El tiempo dirá cómo le va al cuadro hispalense tanto en este curso como en los posteriores, pero lo que queda claro es el aumento de un límite salarial que se antojaba ínfimo hace apenas unos meses. La dirección deportiva, gran causante de esta mejoría, tiene por delante unos meses vitales para terminar de afianzar un equipo cuyo objetivo parece ser la permanencia de forma holgada pese al silencio de su planta noble.