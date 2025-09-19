Lo único que parece seguro sobre la portería del Sevilla Fútbol Club este fin de semana es que Álvaro Ferllo no será el titular en Mendizorroza. Tras la actuación de Orjan Nyland frente al Elche, las dudas sobre su rol en el cuadro hispalense han vuelto a acrecentarse. Odysseas Vlachodimos, que ha tenido una amplia conversación con su compañero tal y como se puede ver en el vídeo al inicio de la noticia, gana enteros para partir de inicio ante el Alavés.