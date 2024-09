El sevillismo, en contra de Del Nido Carrasco: “Ningún peñista está a favor de la gestión”

Los peñistas del Sevilla han salido con desilusión tras la mesa de diálogo propuesta por José María del Nido Carrasco esta tarde en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Ambiente de desilusión tras el acto entre los representantes de la peñistas del Sevilla que mostraron su enfado y rechazo a la gestión del actual consejo de administración. Por su parte, el máximo dirigente del Sevilla dejó claro que no va a dimitir del cargo y que se trata de un proyecto a largo plazo.

Los peñistas, en contra de la gestión de del Nido Carrasco

A la salida de la ciudad deportiva del Sevilla, los distintos representantes de las peñas atendieron a Diario de Sevilla para plasmar las sensaciones de la mesa de diálogos con José María del Nido Carrasco: “La situación no cambia, ahí dentro del ambiente está claro que no es el mejor, porque está viendo que todo el mundo está en su contra. A mí no me convence. No piensa dimitir. Que lleva ocho meses en el cargo solamente, y esa es su propuesta, porque dice que en ocho meses no le da tiempo a un proyecto largo. Y bueno, y que piensa que hay equipo, que hay plantilla, en fin, más o menos en esa línea”, aseguró el representante de la Peña Sevillista Alejandro Antonio Montes.

Los peñistas del Sevilla acuden a la mesa de diálogo de del Nido Carrasco / Mario Míjenz

Otra de las principales cuestiones de la mesa de diálogo fue tratar la situación económica del Sevilla. Los peñistas aseguraron que el presidente del Nido Carrasco ha confirmado que el club es solvente y que hay 128 millones de euros en las cuentas del club, pero que los números son críticos: “Bueno, ha dado sus explicaciones, los números son de locos, no hay quien lo entienda. Ha dado sus explicaciones, se expresa bien el hombre, tiene un don de palabras, pero hay cosas que no son entendibles, inexplicables”, comentó el peñista de El Más Grande del Sur.

Miedo al descenso y nada que celebrar

Entre las preocupaciones también se encuentra la situación deportiva. Dos puntos de doce posibles en lo que va de liga 2024-25 lleva el Sevilla de García Pimienta tras dos temporadas rozando la zona de descenso de LaLiga EA Sports: “Llevamos cuatro jornadas y vamos penúltimo. El temor es evidente, el que no tema yo creo que será iluso”, comentaron desde Nervions Drunkers.

En general, nadie ha estado de acuerdo con José María del Nido Carrasco. Tanto es así, que el acto ha finalizado antes de lo previsto al todos los peñistas rechazar el ágape que había ofrecido el club al no “haber nada que celebrar”, como aseguró uno de los peñistas a la salida de la mesa de diálogo. Entre los más optimistas piden que separen la situación institucional de la deportiva y que apoyen al equipo ante el Getafe: “Y que toda la afición esté con el equipo y la directiva que esté con la afición. Yo creo que, entre todos, es lo que podemos seguir arriba. Evidentemente ha dicho que no, tiene un proyecto que lleva solo ocho meses y que tiene que esperar. Ninguno, ninguno, ningún peñista está a favor del presidente ni de la gestión, todo el mundo está preocupado”, aseguró el representante de la Peña Sevillista Sentimiento Rojiblanco.

Carlos Jiménez, presidente de la Federación de Peñas Sevillistas, con "el sentir del sevillismo"

José María del Nido Carrasco estuvo acompañado durante la mesa de diálogo por el presidente de la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando, Carlos Jiménez. El máximo representante de la organización salió satisfecho del acto al poder generar una conexión directa entre la presidencia del Sevilla y la afición, algo que se había perdido en los últimos años: "Salimos contentos puesto que todos los peñistas, con respeto y con educación, pero la han mostrado el sentir que tiene la afición del Sevilla. Sobre todo, bueno, lo que se trata de los presidentes de las peñas es la preocupación, el desencanto y el enfado que tenemos con la situación actual. En definitiva, aquí mandan las acciones, él se ha ceñido a que lleva poco tiempo, que tienen el pacto para asociar que tienen firmado. Aún así, intervención tras intervención, pues se le ha mostrado el sentir de que mayoritariamente lo que quiere el lado del aficionado, que se cambie la gestión del club. Yo como presidente tengo que estar al lado de las Peñas y la mayoría del sentido de las Peñas es el que os he comentado antes", aseguró a la salida de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.