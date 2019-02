La sociedad del gol

Mucha literatura tuvo en el primer tramo de temporada la pareja de delanteros que formaban en el equipo de Pablo Machín Ben Yedder y Andre Silva. Sin duda, un ataque de altura que metió al Sevilla en lo más alto en la clasificación en la Liga. Pero el dúo que marca las diferencias sin ningún género de dudas es el que el franco-tunecino forma con Pablo Sarabia.

Se fabrican los goles ellos solos, se buscan en el campo y se encuentran de memoria. Cada uno sabe en todo momento dónde va a buscar el balón su compañero y los números así lo dicen. En este Sevilla es moneda común la siguiente cantinela: gol de Ben Yedder, asistencia de Sarabia; o gol de Sarabia y asistencia de Ben Yedder. Así se ha repetido en los tres últimos tantos celebrados por el Sevilla y así ha sido siempre, desde que comenzó la temporada allá por el mes de julio en sus estertores.

Entre Ben Yedder y Sarabia en todas las competiciones suman la friolera cifra de 38 goles (los mismos que todo el Sevilla en la Liga) y un total de 18 asistencias. Y de estas 18 asistencias, la mayoría, 12, son entre ellos, es decir, una docena de tantos han sido culminados por ambos en los últimos dos toques. No se cuentan penaltis provocados por alguno de ellos, ni jugadas en las que el penúltimo pase (que también ha habido bastantes) llegó de las botas de los que puede decirse que son los mejores jugadores de este Sevilla.

Los números que acumulan por separado son espectaculares, pero si se juntan son todavía más. El ex delantero del Toulouse llegó en Roma a su vigésimo tanto en la presente campaña, cómo no, con asistencia de Sarabia, que también le dio otro gol en el empate in extremis del Sevilla al Eibar y que marcó –la retroalimentación que no para entre ambos– el 2-2 a pase del francés.

Una combinación que se ha repetido en numerosas ocasiones a lo largo de la temporada. Ya en la previa ante el Zalgiris en Ucrania (0-5) ambos se asociaron para marcar el primer gol juntos, obra del madrileño. Para entonces, Sarabia ya sumaba cinco dianas y Ben Yedder, que aún no era titular fijo en los planes de Machín, dos. Cuando de verdad empezaron a juntar sus fuerzas fue la mañana del Ciutat de Valencia, punto de inflexión clave en este Sevilla al tratarse del duelo en el que el soriano se decidió a cambiar su dibujo y meter a Ben Yedder junto a Andre Silva en el ataque. En aquel 2-6, Sarabia firmó tres asistencia, dos a su socio, mientras que el galo le ponía en bandeja otro tanto al ex getafense.

46,34% De los goles del Sevilla. 38 de los 82 tantos en todas los torneos llevan la firma del dúo más leta

Sevilla-Celta en Nervión, 2-1 para los de Machín para alcanzar el liderato de la Liga, cómo no, con un gol de Sarabia y otro de Ben Yedder, éste gentileza del madrileño. Ante el Huesca (2-1), dos goles de Sarabia, uno a pase de Ben Yedder. En Vitoria, el punto que el Sevilla arañó también llevó la firma de esta sociedad (gol del delantero y asistencia del mediapunta), lo mismo que en Mestalla, otro 1-1 y con los papeles cambiados en el gol sevillista.

Y lo de los tres últimos tantos, los dos al Eibar y el anotado ante la Lazio, ya han sido referidos. En total, seis goles ha celebrado Sarabia a pase de Ben Yedder y viceversa en otros seis tantos.

En números globales, resulta espectacular constatar que entre ambos han puesto firma a cerca de la mitad de los todos los goles anotados por el Sevilla, en concreto un 46,34 por ciento, fruto de esos 38 tantos que suma este letal dúo –20 el dorsal 9 y 18 el 17– de los 82 en todas las competiciones que totaliza la plantilla que adiestra Pablo Machín.

Es más, de los 43 encuentros que lleva disputados el Sevilla desde que el balón comenzó a rodar el pasado 26 de julio, sólo en 7 de los que ha habido gol favorable a los de Nervión (en algunos casos porque ni siquiera jugaron) no han marcado ni Sarabia ni Ben Yedder, lo que resulta un dato demoledor. En 26 de esas 43 citas ha habido al menos una diana con la firma de alguno de ellos. En los diez restantes el Sevilla se quedó sin marcar.

Todo esto da una muestra de la importancia de estos dos futbolistas en el rendimiento general del equipo, la implicación de ambos y la dependencia que tiene en su estado de forma.

Y todo con el trasfondo de la incertidumbre que pesa sobre el futuro de ambos, ya que en los dos casos está pendiente una renovación y ampliación de contrato, con mucha más urgencia en el caso del canterano del Real Madrid por su baja cláusula de rescisión.