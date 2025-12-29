Suazo y el "más difícil todavía" en la defensa del Sevilla

No hay manera de que Matías Almeyda tenga una jornada de trabajo plácida con la primera plantilla sevillista. La rutina siempre se quiebra por una noticia en forma de lesión. En la cuenta atrás para retomarle el pulso a la Liga con la visita delLevante el próximo lunes a Nervión, otro golpe bajo a la planificación: Gabriel Suazo se lesionó otra vez del sóleo de su pierna izquierda. La primera acaeció días antes del derbi y se perdió el partido ante elBetis, la ronda copera ante el Extremadura y la salida liguera a Mestalla, tampoco participó ante el Oviedo ni el Alavés (en Copa) y reapareció en la última jornada ante el Real Madrid, ante el que actuó 60 minutos.

La irrupción de Joaquín Martínez Gauna, Oso en la camiseta, ha paliado ese contratiempo en el costado izquierdo de la zaga sevillista. El rendimiento del canterano ha sido óptimo ante el Valencia, el Oviedo y el rato que jugó en el Bernabéu, pero siempre es una mala noticia que se caigan efectivos disponibles y más si se trata de primeros espadas, piezas llamadas a conformar la columna vertebral, como es el caso del internacional chileno.

En principio, Suazo no va a estar disponible para los partidos en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante Levante y Celta, la salida a Elche y la visita a Nervión del Athletic Club, aunque podría perderse algún partido más.

Esa ausencia de larga duración afecta de algún modo a otra, la de Marcao, de momento sancionado con seis partidos de suspensión por su roja y sus palabras al árbitro en el Bernabéu. Con la dilatada ausencia del brasileño uno de los jugadores que también puede jugar eventualmente abierto al carril izquierdo, Kike Salas, lo va a tener más complicado si Matías Almeyda sigue apostando por los tres centrales, lo que ha dotado de más solidez al equipo en los últimos partidos.

En este sentido, será fundamental que César Azpilicueta y Nianzou, que este lunes trabajaban con el grupo, termine de superar sus problemas físicos y retome su línea de regularidad como líder de la defensa. Un nuevo contratiempo del veterano zaguero navarro y del joven francés terminaría de descoser una zaga donde hoy reina un marcado protagonismo de canteranos: junto a Gudelj se enumera a Juanlu, José Ángel Carmona, Castrín, Ramón Martínez, Kike Salas y Oso. Almeyda se entrega al compromiso de hierro de los jóvenes. No le queda otra.

En ataque, Almeyda no pudo contar ayer lunes con Peque ni Rubén Vargas. La ausencia del suizo no es llamativa, ya que continúa recuperándose de la lesión sufrida ante el Espanyol al margen de sus compañeros.