Suazo regresa a Sevilla tras ejercer la capitanía con Chile

A diferencia de lo que ocurrió en el anterior parón liguero, Gabriel Suazo es el primero de los internacionales sevillistas que ha concluido su participación en el parón de selecciones. El lateral izquierdo se perdió el duelo contra el Elche debido a que llegó con muy escaso tiempo tras jugar con Chile y Matías Almeyda tuvo que alinear de carrilero izquierdo a Alfon en su primera apuesta por la zaga de tres. Aquel partido se jugó incomprensiblemente en viernes.

Suazo fue titular y lució el brazalete de capitán en el amistoso que Chile ganó a Perú en Santiago (2-1). Un autogol de Matías Lazo en el minuto 94, tras un disparo del chileno Maximiliano Gutiérrez, definió la victoria en la última jugada del encuentro, después de que César Inga adelantara a Perú (40’) y Ben Brereton igualara en el 62’. Con ambas selecciones ya eliminadas del Mundial Suazo regresa a Sevilla.

Nyland, a un paso del Mundial; gol de Alexis Ciria

Respecto a otros internacionales, Noruega está a un paso del Mundial de 2026 después del claro triunfo sobre Israel por 5-0 con tres goles de Haaland. Nyland fue titular y tuvo dos buenas intervenciones que evitaron el empate israelí con 1-0 justo antes de que Haaland hiciera el primero de sus tres tantos, con los que alcanzó los 50 goles con su selección. El partido en Oslo estuvo marcado por las manifestaciones contra la agresión sionista en Gaza pese a que ya se ha firmado la paz entre Hamas y el Gobierno de Netanyahu. Gudelj quedó fuera de la lista de Serbia ante Kosovo, otro partido con fuerte carga política. Y Alexis Ciria marcó el primero de los goles del triunfo de España sub 18 en Turquía (1-3).

El Clásico del Pacífico, para Chile

La Roja sigue ganando en el balance total del Clásico del Pacífico: 47 triunfos chilenos, 16 empates y 24 victorias peruanas.

Una selección de Chile más ofensiva en el primer tiempo, con velocidad y salidas directas en ataque se mostró ante su par de Perú, pero tuvo los mismos problemas de definición que le impidieron ganar partidos en las pasadas eliminatorias sudamericanas.

Bajo el mando del entrenador de la Sub-17, Sebastián Miranda, La Roja lució más segura y suelta en ofensiva, pero también tuvo que aplicarse en defensa ante los contrataques del rival.

La selección chilena pasó más tiempo dominando el área rival en la primera parte, pero falló en los remates del extremo Lucas Cepeda, del volante Javier Altamirano y del delantero Gonzalo Tapia.

La Roja usó las bandas con velocidad -con Suazo proyectándose también en ataque- para poner centros rasos peligrosos en el área, generando así la mayoría de sus ataques ante una defensa peruana que también estuvo firme para despejar.