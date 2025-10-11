El reverso incierto de la fertilidad goleadora del Sevilla

El viraje del aire que en todos los sentidos está viviendo deportivamente el Sevilla tiene una pequeña cima en la faceta goleadora, inusitada en los últimos años y hasta sorprendente por la rebaja de calidad de su plantilla. Pocos podrían esperar cuando Antonio Cordón tardaba en darle forma a la planificación por los problemas del límite salarial y todo eran críticas e incertidumbre que el Sevilla de Matías Almeyda estaría en puesto europeo tras la jornada octava como sexto clasificado. Una posición que puede resultar anecdótica. Pero más inesperado aún puede resultar que el equipo nervionense sea el tercero más goleador.

Sólo Barcelona, con 22 tantos, y Real Madrid, con 19, superan al Sevilla, con 15, en goles a favor. El Atlético de Madrid lo iguala con 15 y el Villarreal, tercero, lo sigue con 14 goles. La producción goleadora responde principalmente al giro táctico que le ha dado el entrenador argentino a un Sevilla sobre cuya plantilla había muchísimas dudas en cuanto a esa faceta ofensiva, más aún cuando el club se vio obligado a traspasar al que había sido máximo goleador del equipo la temporada anterior, Lukébakio, que había superado la decena de goles.

Sin embargo, sobre las premisas de la intensidad, el robo y la verticalidad, Almeyda está construyendo un equipo muy pegador que además reparte muchísimo la responsabilidad goleadora. Hasta ahora han marcado diez futbolistas en ocho jornadas, incluyendo a Lukébakio en San Mamés. Isaac lidera la tabla de sevillistas goleadores con tres tantos y lo siguen Akor Adams (2), Alexis (2, uno de penalti) y ya con un gol Peque, Agoumé, Rubén Vargas, Carmona, Sow y Alfon. Además, otro factor que computa en la capacidad ofensiva de un equipo, las asistencias, también está muy repartido: Rubén Vargas es el líder con cuatro y lo siguen Carmona con dos y con una Agoumé, Alexis, Juanlu, Isaac, Ejuke y Akor Adams.

El Sevilla es el equipo de la Liga que menos remates necesita para hacer un gol (5,78). Pero esta fertilidad también es fruto de un sistema de juego al espacio, marcas al hombre y robos y transiciones rápidas que le han dado hasta ahora frutos a domicilio contra Girona (0-2), Alavés (1-2) y Rayo Vallecano (0-1) y en casa con un Barça (4-1) que quiso llevar el peso del juego y no pudo.

Las dudas pueden llegar cuando otros equipos se replieguen de forma intensiva, como hará el colista Mallorca de Jagoba Arrasate. Getafe (1-2) y Villarreal (1-2) ya lograron ganar al Sevilla administrándole su medicina, aunque con otros matices de juego, sin dejarle espacios. Con el Elche el juego estuvo más disputado y el Sevilla llegó más. La incertidumbre se cierne en torno a partidos en casa ante rivales encerrados que respetarán al Sevilla de Almeyda. Ahí está el nuevo reto del argentino, dar continuidad al esperanzador inicio frente a los nuevos escollos que irán apareciendo en la competición.