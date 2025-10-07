La alegría del gol

Para los que insinuaron que el Sevilla de Matías Almeyda sólo iba a vivir de ser un equipo guerrero (que lo es), muy físico y obsesionado con parar el juego, un dato constata que este pensamiento es totalmente contradictorio con la realidad. El equipo nervionense es uno de los seis conjuntos de LaLiga que han marcado en las 8 jornadas disputadas y es el tercer máximo goleador sólo superado por los colosos Barcelona y Real Madrid, con presupuestos que septuplican el que puede manejar el Sevilla.

El 4-1 precisamente al Barcelona ha disparado el nivel ofensivo del Sevilla de Matías Almeyda, cuyo mensaje en el descanso pidiendo a los suyos machacar al Barça y borrar de la mente el meterse a defender ha calado en las redes.

El Sevilla, con 15 tantos en 8 partidos (1,88 por encuentro), sólo es superado por Barcelona y Real Madrid en el plano ofensivo. Los de Hansi Flick han anotado 22 goles y los de Xabi Alonso, 19. Igual que el Sevilla, el Atlético de Simeone suma 15 tantos y está por encima en la tabla al haber recibido uno menos en contra.

Además, desde la campaña 18-19 no anotaba tantos goles en las 8 primeras jornadas. Entonces, con Pablo Machín al frente, sumaba 18 tantos.

El Sevilla ha marcado en todos los partidos, algo que sólo pueden decir Barcelona, Real Madrid, Atlético, Betis y Elche. Además, lo ha hecho marcando un estilo, pues es el equipo que más tantos ha marcado en situaciones de contraataque, un total de 5.

La autoría de los goles, además, se ha repartido mucho en este Sevilla, pues es el equipo en el que más jugadores han celebrado, hasta diez. Isaac (3), Akor Adams (2), Alexis Sánchez (2), Carmona, Agoumé, Sow, Vargas, Peque, Alfon y Lukébakio (antes de su marcha al marcar en Bilbao) han celebrado goles esta campaña. Por si fuera poco, Vargas es el segundo mejor asistente de la Liga, con 4 pases de gol, y es el tercero en esta faceta en las grandes ligas europeas a la altura de jugadores con Lamine Yamal, Vinícius, Rashford o Luis Díaz (Bayern Múnich).