Akor Adams debuta con Nigeria marcando un golazo, el de la victoria

Akor Adams atraviesa por un excelente momento de forma. El delantero sevillista ya estaba feliz por su primera convocatoria con la selección de Nigeria. Pero es que además este viernes el seleccionador Eric Chelle lo hizo debutar como suplente en el partido jugado en el estadio Peter Mokaba de Sudáfrica frente a Lesoto como visitante (1-2). El fornido punta dio el triunfo a las Super Águilas en este partido correspondiente a las eliminatorias para el Mundial 2026.

El atacante sevillista salió en el minuto 62 por Arokodare, con 0-1 en el marcador gracias al tanto de penalti que había marcado su compatriota Troost-Ekong (55'). Y en el minuto 80 hizo un golazo, el 0-2, que a la postre sería decisivo para el triunfo, ya que en el 83 recortó distancias Kalahe para dejar el marcador en el 1-2 definitivo.

En una contra, Akor Adams recibió en la frontal del área un balón de su compañero Osimhen, hizo la bicicleta amagando hacia dentro y se escoró hacia fuera, soltando un zurdazo cruzado imposible para el meta de Lesoto. Un gran gol con la izquierda para un futbolista diestro que confirma su estado de gracia.

De esta forma, Nigeria se mantiene con esperanzas de clasificación al Mundial aún pese a que es tercera, a tres puntos de Benín y uno de Sudáfrica. Precisamente el próximo martes 14 Nigeria afronta un partido clave recibiendo al líder de su grupo, Benín, en un partido trascendental para la clasificación al Mundial. Un encuentro en el que Akor Adams se encontrará por primera vez con la afición de su país, que ya lo espera como un héroe.

Akor Adams ha tenido su debut con la selección de Nigeria en su mejor momento, tras otros dos goles triunfales consecutivos, el de la victoria en Vallecas (0-1) y el que rubricó la explosión de júbilo del Ramón Sánchez-Pizjuán frente al Barcelona (4-1).