El día que César Cadaval habló con Felipe González para salvar al Sevilla en 1995

El 2 de agosto de 1995 el sevillismo se manifestó de forma espontánea y masiva para luchar contra el descenso administrativo que había decretado la entonces Liga de Fútbol Profesional por la falta del aval del Sevilla de 85 millones de euros que exigía la agrupación de clubes para la inscripción en Primera División. Se movilizó el sevillismo de forma colectiva y también de forma particular. Y uno de los sevillistas que puso su granito de arena fue César Cadaval: se reunió con Felipe González para que intercediera.

En su entrevista en el programa El Cubo de Sevilla FC+ el humorista contó esta historia que de alguna manera contribuyó a que el Sevilla, que se había clasificado para disputar la Copa de la UEFA, no fuera descendido de forma administrativa a Segunda División B. El mayor del dúo Los Morancos, sevillista militante, ayudó como también lo hicieron otros sevillistas como Jesús Rodríguez de Moya o Eduardo Romero para arreglar el asunto del aval, que finalmente fue presentado el 14 de agosto de aquel año. Y no se pude olvidar tampoco la intercesión del periodista José María García.

César contó así la historia: "Voy a contar una historia que la ha contado muy pocas veces, quizá casi nunca. Cuando nosotros tuvimos uno de los disgustos grandes y bajamos a Segunda B, yo estaba en Rota, en Cádiz, y me llamó José María (Del Nido Benavente, entonces vicepresidente del Sevilla) y me dijo: 'Tienes que hablar con Felipe González porque el Sevilla se va a Segunda B y transmitirle que eso no puede ser, que se va a formar en la ciudad un pitote. De hecho se formó".

El humorista se encontraba de vacaciones. "Él estaba en Doñana, en el Coto. Crucé con la barcaza. Llamé a la mujer, a Carmen Romero, y le dije que iba para allá, que tenía que decirle a Felipe una cosa. Estaba entonces Cortés Elvira en Deportes (Rafael Cortés Elvira, Secretario de Estado de Deportes entre 1993 y 1996). Me fui para allá, hablé con Felipe. Yo tenía muy buen rollo con él, los artistas tenían muy buen rollo con él. Había ido a verlo alguna que otra vez y eso fue para pedirle un favor", continuó.

"Yo tenía mucha confianza con Felipe y le dije: 'Vengo para decirte que tienes que llames a Cortés Elvira, por favor, que el Sevilla no puede bajar a Segunda B'. Y él me dijo: 'Vamos a hacer lo que podamos'. Y Carmen, que es una fenómena, me dice: 'Tú tranquilo, que yo después le doy otro toquecito'. Cuando tu mujer te da el toque es mejor", prosiguió César Cadaval, que tampoco se arrogó responsabilidad en la salvación del Sevilla.

"Yo no digo que fuera por mí. Eso fue por la fuerza que tiene esta afición y salió todo para delante al final. Pero, bueno, fue el granito de arena que pusimos", concluyó sobre esta anécdota.

El Sevilla permaneció en Primera División después de que la Asamblea Extraordinaria de la Liga, convocada en agosto a tal efecto, aprobara una Liga de 22 equipos. Permanecían en Primera los dos equipos que ascendieron, Albacete y Valladolid, y regresaron al statu quo Sevilla y Celta, que era el otro equipo afectado por la no presentación del aval, en su caso de 45 millones de euros.

Aquello produjo una gran sinergia puntual del sevillismo. Aunque la deriva del club, tras las dimisiones de Luis Cuervas y Del Nido Benavente como presidente y vicepresidente, llevó al descenso a Segunda División, ya por deméritos deportivos, en la primavera de 1997 tras las muy controvertidas presidencias de Francisco Escobar y José María González de Caldas.