La 'tabula rasa' de Marcao, paradigma perfecto del reciclaje de Almeyda

Si hay un futbolista que personifica a la perfección cómo ha virado el aire en el Sevilla es Marcao. El pasado 1 de agosto, el central brasileño sufría una lesión muscular que era como el cerrojazo a la esperanza de que con Antonio Cordón y Matías Almeyda se olvidara su historial de lesiones. Pocos confiaban entonces que entre septiembre y octubre se erigiera en central titular y capitán del Sevilla. Y que además rindiera a alto nivel como hizo en los dos triunfos consecutivos frente a Rayo Vallecano y Barcelona. Lo de agosto quedó en simple sobrecarga y el central de 29 años vive en este otoño temprano quizá el momento más dulce de su carrera, que encaja con la felicidad de su vida después de que su mujer haya superado un cáncer.

Marcao es el paradigma ideal de la política de aprovechamiento de recursos que han venido llevando a cabo Cordón y Almeyda. Ambos se vieron obligados a recuperar a futbolistas sin salida y el brasileño era uno de esos jugadores desahuciados que parecían no tener ya futuro en el Sevilla. No es el único caso y ahí está otro ejemplo curioso como es el de Januzaj. O hasta el mismísimo Nianzou, que vuelve a ejercitarse tras su leve lesión contra el Villarreal. O Peque, que está dando minutos de compromiso y calidad como suplente como demostró frente al Barcelona.

Precisamente Cordón confió en Almeyda por su capacidad para gestionar plantillas con un concepto grupal que se superpone a las individualidades. Y sobre la premisa de hacer tabula rasa el argentino metió en el cajón los historiales de los jugadores que venían arrastrando uno u otro sambenito para tratar de sacarles rendimiento, haciendo de la necesidad virtud. Y ahí está Marcao, el hombre de las lesiones musculares... Hasta ocho ha tenido desde su llegada a Nervión en el verano de 2022, siendo las más graves las que sufrió en noviembre de 2022 (150 días de baja), julio de 2023 (80 días) y la recaída de octubre de 2023 (otros 50 días).

En ninguna de sus temporadas previas se libró de alguna lesión muscular y hasta tuvo que pasar por el quirófano por una pequeña fractura nasal, algo menor frente a su historial terrible de roturas fibrilares de distinta índole. Apenas jugó en tres temporadas 36 partidos. En la actual ya lleva seis encuentros con Almeyda, quien se atrevió frente al Elche a alinear juntos a Marcao y Nianzou, la pareja maldita de centrales, en su primera apuesta por la zaga de tres junto a Azpilicueta...

Ahora parece que todo eso es pasado y además se le suma que su mujer ha superado en Sevilla un cáncer. El brasileño fue protagonista felicísimo en el entrenamiento de ayer. La plantilla le regaló una camiseta de recuerdo a Pamela, que apareció con su pelo rapado tras la terapia contra el cáncer. Entre aplausos y sonrisas, Marcao, uno de los que accedió a rebajar su sueldo, vivió con emotividad ese cariño de una plantilla que respira un aire fresco y limpio.