Nianzou, novedad en el Sevilla en el regreso al trabajo sin los internacionales

Después de que el cuerpo técnico que lidera Matías Almeyda ofreciera el lunes de descanso a su plantilla tras el gran esfuerzo llevado a cabo el domingo en la goleada al Barcelona, el Sevilla regresó ayer a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros en una sesión de recuperación que tuvo como nota más destacada la presencia de Tanguy Nianzou en una parte del trabajo con el grupo de los que no jugaron frente a los de Hansi Flick.

Ello supone una grata noticia después de los malos augurios que producía su imagen tirado en el césped tras lesionarse muscularmente en el partido ante el Villarreal el pasado martes 23 de septiembre en aquel partido en el que tanto se criticó la gestión de las rotaciones y de los cambios de Almeyda. El francés no tuvo finalmente una lesión grave después de las pruebas de imagen a las que se sometió, que reveló una lesión de carácter menor en el bíceps femoral de su muslo derecho. Nianzou participó en el grupo de parte del entrenamiento, por lo que se intuye que pronto podrá estar de nuevo a disposición del entrenador.

Igualmente, Joan Jordán y Alfon ultiman su trabajo de readaptación para poder estar con el equipo.

En la sesión, primera de una semana sin competición liguera por los partidos de las selecciones, no estuvieron los internacionales convocados por sus respectivos países en esta ventana FIFA, el chileno Gabriel Suazo, el griego Odysseas Vlachodimos, el noruego Örjan Nyland, los suizos Djibril Sow y Rubén Vargas, el serbio Nemanja Gudelj y el nigeriano Akor Adams.

El Sevilla se prepara para el próximo compromiso liguero ante el Mallorca, el sábado 18 de octubre a otra hora bastante intempestiva similar o peor a la del pasado domingo ante el Barça, nada menos que a las dos de la tarde (14:00).