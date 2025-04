Suso sobre García Pimienta: "El respeto que él no me ha tenido sí se lo voy a tener yo"

Jesús Joaquín Rodríguez Fernández ha sido protagonista indiscutido durante toda la temporada con el Sevilla Fútbol Club, para bien y para mal. El gaditano no entraba en los planes de un Xavi García Pimienta que lo condenó al ostracismo. Ahora, con una nueva vida de la mano de Joaquín Caparrós, Suso considera que "el equipo está bien, trabajando bien". Con el utrerano al mando, el futbolista asegura que "el primer partido estuvimos bien, pudimos ganar si hubiéramos tenido más efectividad en las ultimas acciones, que es lo que nos está faltando. Frente a Osasuna, con uno menos desde tan temprano, dimos la cara. Tuvimos ocasiones para empatar e incluso ganar".

Cuestionado acerca de sus problemas a lo largo del curso, el mediapunta reconoce que se encuentra "bien en lo personal, trabajando bien no sólo ahor", agregando que estaba "preparado para ayudar cuando hiciera falta". A la hora de hablar de García Pimienta, Suso no ha tenido pelos en la lengua para asegurar que "el respeto que él no me ha tenido si se lo voy a tener yo", añadiendo que "no era nada deportivo, fue personal, aunque no voy a entrar en polémicas porque no es el momento. A mí me enseñaron que el club es más importante de un jugador". Para zanjar sobre la polémica con el que fuera su entrenador, el gaditano ha finalizado dejando claro que fue por "una charla que tuvimos. Siempre he sido sincero todas las veces que he hablado con la prensa, era un tema personal más que deportivo".

Suso no entiende la tarjeta amarilla que le muestra Ortiz Arias. / Antonio Pizarro

De polémica arbitral y situaciones personales

Las declaraciones de Joaquín Caparrós tras la polémica expulsión de Dodi Lukebakio en Pamplona cobraron más sentido después de la final de la Copa del Rey. Cuestionado acerca de la acción entre Dani Ceballos y Lamine Yamal, Suso reconoce no haber "visto la jugada de la Copa, porque no vi el partido", aunque sobre lo que le ocurrió a su compañero frente a Osasuna considera que el belga "está corriendo y brazeando. No hay tanto contacto ni de manera agresiva. Con el VAR te ponen la jugada a cámara lenta y te lo paran... A veces hay que dejar más fútbol", algo que ha refrendado al ser preguntado por las palabras de De Burgos Bengoetxea previas al Clásico del pasado fin de semana: "Vivo en el partido, y creo que ellos se pueden confundir porque las acciones pasan a mucha velocidad. Creo que el VAR los tiene que ayudar, aunque hemos visto muchas acciones en las que se tiene que interpretar más el fútbol", agregando que "todos los jugadores, entrenadores y personas que estamos en el fútbol estamos expuestos a las críticas. Esas quejas a mí no me valen".

Su vida ha dado un giro de 180 grados desde que el Sevilla cambió de entrenador, algo que notó en su primer día con el utrerano al frente del equipo: "Joaquín llegó y tuvo una charla con nosotros el primer día, creo que él ya lo contó. Él me dijo lo que quería de mí y yo lo que podía darle. Estoy dispuesto a dar lo máximo en esta situación tan complicada". Reconociendo que se sentía "impotente" por no poder ayudar, Suso considera que "ha habido muchos partidos en los que podría haber ayudado al equipo a tener posibilidades de empatar o ganar. Las cosas al final pasan y una vez me dijeron que por el ego no se puede perder dinero. Él tomo sus decisiones y yo las mías".

Caparrós le da instrucciones a Suso antes de salir al campo. / antonio pizarro

En el "club de mi vida" sin pensar en el futuro

Cuestionado sobre su futuro, vinculado fuertemente al Cádiz, el gaditano no ha querido apartar la vista de la situación que atraviesa el club, dejando de lado la próxima temporada y centrándose en el presente: "Estamos en un momento bastante malo para hablar de eso. El Sevilla es el club de mi vida, llevo mucho tiempo aquí. Lo último que pienso es dónde voy a estar el año que viene". Tras cinco años en la capital hispalense, Suso reconoce que vivió "uno de los mejores momentos del club, y ahora uno de los más malos", alegando que es "momento para estar unidos" y asegurando que "la afición se esta comportando de forma espectacular. Nos han animado en todo momento aunque estemos pasando este bache".

Sobre la hinchada del Ramón Sánchez-Pizjuán, el capitán del club nervionense ha agregado que son "el jugador más importante y conectados con ellos somos más fuertes. Tenemos que hacer cosas para engancharlos", mostrándose consciente de que "lo más importante es ganar. Cuando entras en la rueda de ganar, todo es más fácil. El ambiente, la gente... En estos partidos nos ha faltado esa victoria para el puntito de tranquilidad". Pese a las críticas recibidas, Suso considera que "la gente se ha portado bien conmigo", más aún cuando "el club hizo un esfuerzo para que viniera y llegué cobrando menos, no sé si muchos pueden decir eso".

Suso Fernández, durante una acción del Sevilla-Valladolid. / AFP7

"Sin quejas" de la directiva ni soluciones para arreglarlo

Suso ha dejado claro que "algunas veces he podido salir y he decidido quedarme aquí", recalcando su compromiso con la entidad y su normalidad pese a la pelea con Xavi García Pimienta: "Creo que en estos meses no han podido tener quejas de mí ni el presidente ni el club". Cuestionado acerca de la situación que atraviesa el Sevilla Fútbol Club, el gaditano ha tirado de humor para admitir que "no sabría decir lo que le ha pasado al club en estos dos años. Si tuviera la solución me pondría de presidente y seríamos el mejor equipo del mundo".

De cara al trascendental partido del próximo domingo frente al Leganés, el futbolista considera que en el vestuario saben que deben "tener confianza en nosotros mismos, porque sabemos que lo podemos hacer", aunque también se ha mostrado consciente de que "estos encuentros son difíciles, sabes lo que te juegas".