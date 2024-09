Tebas no ve "problema" en la economía del Sevilla: "Que se preocupe de marcar goles"

Sevilla/Pese al llamativo desplome del Sevilla FC en la cuenta del límite salarial de LaLiga, su presidente, Javier Tebas, ha asegurado que no ve "problema" en la economía actual de la entidad nervionense. El máximo mandatario de la patronal ha pasado por el World Football Summit Europe que se celeba en Sevilla (en Fibes) y ha dado las claves de la situación del club con respecto a la masa salarial de la plantilla, lo que puede gastar y qué posibilidades de recuperación ve en el futuro.

El Sevilla es actualmente, y tras la última revisión de septiembre, el club de Primera y Segunda con el límite salarial más bajo, sólo un 2,5 millones de euros. Eso quere decir que ha gastado 108 millones de 110 que disponía. Con lo cual está lejos de la regla 1:1, que es a lo que aspiran ahora todos los clubes de fútbol.

"Creo que el Sevilla, en lo económico, tiene capacidad de ingresos suficientes, tiene muy bien reestructurada su deuda. No le veo problema. Tiene que estarlo en el tema deportivo y estar atento al camino, que se está ejerciendo, de salida de jugadores y traer jugadores más baratos. El Sevilla lo ha hecho bien, está vendiendo al valor de mercado. Está en la norma 60:40. La preocupación debe ser que meta goles", daba su receta Tebas sobre lo que debe hacer el club y la preocupación que deben tener los sevillistas.

"No sucedía desde el Valencia"

"Cuando uno conoce las circunstancias, la preocupación es menor. Un equipo que deja de competir en Europa, tiene una disminución de ingresos muy importantes, pero mantiene una masa salarial muy alta, que no debe quitarse, porque si se la quita, tiene que sacar el máximo valor a sus jugadores. Esto no sucedía desde el Valencia, es algo que también le pasa a los clubes que descienden. Le ha afectado al Sevilla pero conforme vaya renovando jugadores, se irá amoldando. No tiene que tener prisa, sino gestionarlo bien, no quiere decir que tenga que hacerlo todo mañana. Hay un gran club que lleva varios años con la masa negativa y pelea por la Liga (el Barcelona)", añadía Tebas, que ponía otros ejemplos: "Ocurre también en equipos que descienden de categoría. Conforme vaya cambiando a los jugadores, se irá amoldando. No debe tener prisa. Que haya una masa salarial de 2 millones no quiere decir que tenga que correr mañana".

Tebas explicaba cómo funciona el régimen de control financiero que ha impuesto LaLiga, en la que se contempla la desaparición de clubes.

"Si a un equipo se le quedan 2 millones y tiene que echar a todos los jugadores (por un descenso, por ejemplo), lo hacemos desaparecer. Lo que sí entra en otro carril. Para incorporar a jugadores, de cada 100 euros que se ahorra en lo que sale puede gastar 60, y de cada 100 que vende puede gastar 20. Con eso incentivamos las salidas. Si no pueden gastar nada, los hacemos desaparecer", dijo