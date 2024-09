Tiknizyan, la alternativa de ‘Colo’ Barco, critica la oferta que mandó el Sevilla

Nayair Tiknizyan, el lateral izquierdo armenio del Lokomotiv de Moscú que barajó Víctor Orta para sustituir a Marcos Acuña, ha hablado y criticado al Sevilla por su frustrado fichaje por el club de Nervión. El jugador del este de Europa, aprovechando el parón internacional con su selección, ha revelado la oferta oficial que llegó a mandar la directiva sevillista al club ruso para intentar hacerse con los servicios de Tiknizyan. Pero no fructificó y el Sevilla acabó apostando por la primera opción en su lista de prioridades, Valentín Barco, quien sí llegó en calidad de cedido a pocos días del cierre del mercado de fichajes.

Tiknizyan y un interés sin la suficiente fuerza

La marcha de Marcos Acuña del Sevilla, traspasado a coste cero más variables, agitó el final del mercado del conjunto hispalense en el lateral izquierdo para encontrar un competidor para Pedrosa. Además de otros nombres que se vincularon, las principales opciones de Víctor Orta fueron Colo Barco y Tiknizyan. Finalmente acabó llegando el argentino y el jugador del Lokomotiv, tras el Macedonia - Armenia de este parón, reveló la oferta que llegó a enviar Víctor Orta: “La oferta fue oficial, pero la cesión gratuita no nos convenía”, aseguró el lateral izquierdo. Un préstamo que sí que llegó a buen puerto en el acuerdo entre el Brighton y el Sevilla por el internacional de la albiceleste.

Asimismo, Tiknizyan criticó la actitud en el mercado de Víctor Orta al no apostar realmente por él cuando mostró interés en su perfil para relevar a Marcos Acuña: “Si tanto me querían, tendrían que haber mejorado la oferta por mí y llegar a un acuerdo con mi club”, explicó el armenio. A sus 25 años, el lateral zurdo buscaba dar el salto a las ligas competitivas de Europa tras jugar entre el Lokomotiv y el CSKA de Moscú, algo que espera que cambie en temporadas venideras. “Sí, quiero estar en uno de los grandes campeonatos de Europa, pero no ir como turista, sino a jugar y destacar todo lo que pueda para proseguir mi carrera”, expresó el internacional armenio.

¿Barco? Era una opción extraordinaria, no creo que hubiese una mejor opción en el mercado — Víctor Orta - Director deportivo del Sevilla

De la misma forma, el perjudicado Tiknizyan aseguró no estar ni molesto ni tampoco enfadado con su situación. Explicó que espera proseguir su carrera como hasta ahora antes de que le llegue una nueva oportunidad: “Continuaré trabajando, es mi obligación. No tengo preocupaciones ni frustraciones, porque se me presentan muchos partidos importantes con la selección de Armenia y también con el Lokomotiv. Confío en que el futuro me depare lo mejor”, sentenció.

Barco, la mejor opción para Víctor Orta

Al final, Víctor Orta, dentro de su lista de prioridades tenía claro que quería apostar por Valentín, el Colo, Barco para sustituir a Marcos Acuña, al ser un perfil que casa a la perfección con la idea de juego de García Pimienta. Y, por encima de todo, una operación muchísimo más sencilla que la que podría haber llegado a gestionar con el Lokomotiv de Moscú. El propio director deportivo madrileño aseguró durante la presentación del bonaerense que no había una mejor opción que Barco en el mercado de fichajes: “Estamos muy contentos con Valentín Barco. Es un jugador que seguíamos desde hace tiempo, se asemeja absolutamente a nuestro estilo de juego. No parece tener 20 años, es un chico muy maduro que viene de la exigencia de la Premier. Era una opción extraordinaria, no creo que hubiese una mejor opción en el mercado", aseguró el madrileño durante la conferencia de prensa.