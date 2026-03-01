Este podría ser el último derbi para dos capitanes del Sevilla FC

El Gran Derbi de Sevilla tiene muchos y muy variados significados, aunque la pasión es un factor predominante que muchas veces es imposible dejar de lado. Con el Real Betis Balompié dominando en la clasificación a un Sevilla Fútbol Club que pasa por el peor momento de sus últimos lustros, los blanquirrojos buscarán ganar en un Estadio de La Cartuja que será una olla a presión para recibir al eterno rival. Además de lo emocional que suponen en el ámbito general para los jugadores este tipo de duelos, en lo particular hay dos capitanes del cuadro nervionense que podrían estar ante su último derbi en la capital hispalense, uno de ellos en el césped y otro en la grada.

Nemanja Gudelj y Marcao terminan su vinculación con el Sevilla en este verano de 2026, por lo que el encuentro frente al Real Betis podría ser el el cierre a sus años de enfrentamientos ante el combinado verdiblanco. El central brasileño no podrá disputar el choque al seguir recuperándose de la lesión en el pie que lo tendrá fuera de forma indefinida. Por su parte, el serbio tiene muchas papeletas para partir de inicio en un partido crucial en la lucha por la permanencia. Tras caer por cero a dos en la ida, el cuadro nervionense buscará tres puntos que se antojan vitales para colocarse a ocho de los puestos de descenso después de la derrota del RCD Mallorca ante la Real Sociedad.

Marcao entra a destiempo a Sorloth pegado a la banda en los primeros minutos. / Fernando Villar / EFE

Nemanja Gudelj busca aumentar su registro

Son diez los encuentros en los que Nemanja Gudelj se ha enfrentado al Real Betis Balompié, con un balance de cuatro victorias, cuatro empates y únicamente dos derrotas. Desde que llegara al Sevilla Fútbol Club en verano de 2019, el serbio solamente se ha perdido cuatro duelos ante el eterno rival, entre ellos el de la ida de este curso 2025/2026 que finalizó con victoria verdiblanca. Especialmente importante y recordado fue su gol en el Benito Villamarín en la jornada 13 de la 2022/2023, un zapatazo desde fuera del área en los últimos compases del encuentro que sirvió al cuadro nervionense para sacar un punto del feudo heliopolitano.

Por su parte, este será el sexto derbi que se pierda Marcao desde que firmase por el Sevilla, habiendo disputado únicamente dos de ocho, con un balance de una victoria y una derrota. Tras sufrir una rotura del escafoides de su pie izquierdo, el zaguero brasileño se perderá, en principio, todo lo que resta de temporada en un equipo que está falto de efectivos en la línea defensiva. Aunque Andrés Castrín y Oso se han recuperado y han entrado en la lista de Matías Almeyda para el choque en el Estadio de La Cartuja, el técnico bonaerense no va sobrado de efectivos en defensa, más aún colocando sobre el césped una alineación con cinco zagueros, tres de ellos laterales.