Último entrenamiento de la semana para un Sevilla sin canteranos

Termina esta primera semana de parón para un Sevilla Fútbol Club que adolece la falta de más de la mitad de su plantilla. Este viernes por la mañana, Matías Almeyda ha entrenado en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios con diez jugadores de campo y dos porteros, uno de ellos el canterano Rafa Romero ante la ausencia de un Alberto Flores que presumiblemente jugará este domingo 16 ante el Antequera con el Sevilla Atlético, mismo caso que el lateral izquierdo Oso, que tampoco se encontraba con el primer equipo como suele ser habitual. Completaban la sesión Álvaro Ferllo, Alfon González, Joan Jordán, Andrés Castrín, Manu Bueno, José Ángel Carmona, Batista Mendy, Kike Salas, Juanlu Sánchez, Adnan Januzaj y Ramón Martínez.

El entrenamiento, que ha pasado por un fuerte aguacero a la media hora de comenzar, ha estado marcado por la fuerte presencia del balón durante el mismo. Tras un breve ejercicio de activación, los jugadores del Sevilla han realizado el ejercicio de pase que se puede observar en el vídeo que abre la noticia, realizando paredes y un sprint final. Al finalizar el calentamiento, el primer equipo hispalense ha vuelto a trabajar este aspecto, que se antoja clave a mejorar en aras de conseguir resultados positivos en un tramo complicado de la temporada.

Januzaj y Suazo se abrazan a Akor Adams mientras Sow celebra con alegría el 0-1 en Vallecas. / AFP7 / Europa Press

Paso al frente de Akor, Alfon o ¿Kike?

Además de los ocho internacionales, el Sevilla Fútbol Club cuenta en estos momentos con el mismo número de bajas debido a trabajo individual entre lesiones y molestias musculares. Isaac Romero, Alexis Sánchez o César Azpilicueta están 100% descartados para el choque ante el RCD Espanyol de la próxima jornada liguera, por lo que Matías Almeyda deberá cambiar parte de su once inicial en Cornellà. Ruben Vargas tiene un puesto asegurado, aunque hay que ver cómo se encuentra un Peque que no ha entrenado con el grupo ni jueves ni viernes. Akor Adams, que metió el 1-0 de Nigeria ante Gabón, apunta a la titularidad en el sitio del lebrijano.

En defensa, con Azpilicueta descartado, hay que esperar para saber si Marcao y Tanguy Nianzou se encuentran disponibles para el próximo compromiso liguero. Sin ninguno de sus centrales titulares, Almeyda podría optar por darle minutos a un Kike Salas que ha desaparecido completamente de los planes del técnico bonaerense. Ramón Martínez o Andrés Castrín son las otras opciones del bonaerense para el eje de la zaga en un choque complicado ante un rival que este curso está aspirando a los puestos europeos. Sin embargo, aún queda más de una semana para el duelo en Barcelona y en el Sevilla son optimistas con los futbolistas que tienen molestias menores.