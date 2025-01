Vaclík, exportero del Sevilla: “El Barcelona me consideró, pero eligieron a Szczęsny”

Tomáš Vaclík busca una nueva aventura con la que relanzar su carrera deportiva. El pasado mes de julio el exportero del Sevilla, después de regresar a LaLiga de la mano del Albacete, quedó libre a sus 35 años, pese a hacer una gran temporada en el Carlos Belmonte. Sin equipo, el checo -ya medio andaluz, instalado en Marbella junto a su familia- ha estado esperando pacientemente a que apareciese algún proyecto atractivo. Y, como ha reconocido en una entrevista recientemente, estuvo muy cerca de ser una de las grandes sorpresas el pasado mes de septiembre.

Vaclík y su posible fichaje por el Barcelona

El Barcelona, con el contratiempo de la lesión de larga duración de Ter Stegen en septiembre, buscó en el mercado de agentes libres, una vez cerrada la ventana de traspasos, un portero de garantías para complementar la portería blaugrana junto a Iñaki Peña. El elegido, como es bien sabido, finalmente fue el guardameta polaco, recientemente campeón de la Supercopa de España con el Barcelona, Wojciech Szczęsny, quien llegó a colgar las botas en agosto tras poner punto y final a su paso por la Juventus. Sin embargo, Szczęsny no fue el único nombre que barajó Deco, director deportivo del Barcelona, durante esos días para la portería del equipo de Flick.

Sin embargo, el exportero del Sevilla, Vaclík, ha reconocido en una entrevista para el medio polaco Tvpsport.pl que el Barcelona lo llegó a considerar como posible fichaje para sustituir a Ter Stegen: “Como dije, nunca se sabe en el fútbol. Szczęsny fue durante muchos años el número uno de la Juventus y uno de los mejores porteros de Europa. De repente le dijeron que ya no formaba parte del proyecto, decidió jubilarse y estaba de vacaciones en Marbella. Estuve siguiendo esta situación todo el tiempo porque también estaba considerado para un traspaso al Barcelona en sustitución de Ter Stegen. Al final eligieron a Szczęsny. Este es un gran momento para él. Ganó la Supercopa y jugó varios partidos. En cuanto a Robert, sigue demostrando que sigue siendo un delantero de talla mundial”, afirmó Vaclík.

Su paso por el Sevilla y el estado de forma del equipo de García Pimienta

Por otro lado, Vaclík recordó durante la entrevista parte de su carrera deportiva donde aseguró, con un gran cariño, que su paso por el Sánchez-Pizjuán fue el clímax de su trayectoria: “Sí, creo que el Sevilla fue la cima de mi carrera. Empecé en el Sparta de Praga, donde ganamos el campeonato y la Copa de la República Checa. Fueron buenos años. Luego me fui a Basilea por cuatro temporadas. Ganamos tres campeonatos y una copa. En el Sevilla hicimos un gran trabajo en Liga y ganar la Europa League fue especial. Pudimos competir y competir con los tres mejores equipos de España: Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Fue un momento especial”, afirmó.

Asimismo, Vaclík, que reside momentáneamente en España, sigue de cerca la situación del Sevilla y habló sobre el crecimiento del equipo de Xavi García Pimienta: “Me alegro que el juego del Sevilla vaya pintando cada vez mejor, paso a paso. Este club merece estar mucho más arriba en la tabla”, afirmó el guardameta checho. Ahora, el exportero del Sevilla busca un nuevo equipo, tras no fraguarse lo del Barcelona, para seguir atajando balones: “No, todavía me gustaría jugar. Físicamente me siento muy bien y sé que todavía puedo rendir a un buen nivel. Creo que me quedan algunos años más de juego por delante. Hablé con varios clubes, con algunos estuvimos cerca de llegar a un acuerdo, pero al final no pudimos llegar a un acuerdo. Nos sentimos bien con nuestra familia en el sur de España y de momento viajamos entre Marbella y Praga. Pasamos tiempo en España y la República Checa. Aún no sé qué pasará después. Veremos qué pasa a finales de enero y principios de febrero. Entonces mis hijas y yo tomaremos una decisión sobre el futuro”, zanjó el portero.