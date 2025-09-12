El Sevilla Fútbol Club juega su segundo partido como local en LaLiga ante el Elche en un viernes después de haberlo debutado en lunes frente al Getafe. Biris Norte, grupo ultra vinculado al conjunto hispalense, ha vuelto a protestar como hiciera frente al cuadro azulón usando la imagen de Miércoles Addams. En esta ocasión, la pancarta mostrada en el Gol Norte estaba acompañada de la frase "Ni en Nunca Más se juega los viernes", haciendo alusión al instituto ficticio donde estudia el personaje.