Almeyda realiza un control de pecho en un entrenamiento: "balones a mí". / Juan Carlos Vázquez

En el penúltimo entrenamiento de la semana del Sevilla Fútbol Club, Matías Almeyda se ha convertido en uno más de la plantilla blanquirroja. El técnico hispalense ha formado parte de la sesión de este miércoles, siendo parte de la zaga en un ejercicio de centro y remate. Los años parecen no pasar para el bonaerense, que ha mostrado un despliegue de acciones defensivas de alto nivel tal y como se puede ver en el vídeo al inicio de la noticia.

