Vlachodimos, Nyland, Vargas y Gudelj ya se encuentran a las órdenes de Matías Almeyda para preparar el duelo de este fin de semana ante el Elche. El Sevilla Fútbol Club, reforzado en los últimos compases del mercado y en busca de su segunda victoria consecutiva, tratará de derrotar al combinado ilicitano con la duda de si Gabriel Suazo, que jugó la madrugada del martes al miércoles, podrá estar en el choque. Los lesionados Ejuke, Akor y Jordán parecen totalmente descartados para el mismo.