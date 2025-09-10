Así ha sido el regreso de los internacionales al Sevilla: Almeyda espera a Suazo
El técnico argentino aún no sabe si podrá contar con el chileno para el encuentro ante el Elche
Vlachodimos, Nyland, Vargas y Gudelj ya se encuentran a las órdenes de Matías Almeyda para preparar el duelo de este fin de semana ante el Elche. El Sevilla Fútbol Club, reforzado en los últimos compases del mercado y en busca de su segunda victoria consecutiva, tratará de derrotar al combinado ilicitano con la duda de si Gabriel Suazo, que jugó la madrugada del martes al miércoles, podrá estar en el choque. Los lesionados Ejuke, Akor y Jordán parecen totalmente descartados para el mismo.