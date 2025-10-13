En el Sevilla Fútbol Club ha quedado claro que la prioridad siempre va a ser el próximo partido. Así, de momento, le está yendo bien a un Matías Almeyda que tiene en mente salir airoso de la visita del Mallorca este fin de semana. Para el duelo ante el combinado insular, el técnico argentino podrá contar con Adnan Januzaj, ya recuperado de su lesión en el tobillo. Gabriel Suazo, capitán con Chile en este parón, también se encuentra ya a las órdenes del bonaerense.