Pese a las dudas generadas en su llegada, Odysseas Vlachodimos ha conseguido ganarse el respeto de la afición del Sevilla Fútbol Club. El griego le ha ganado la partida a Orjan Nyland por el momento, consagrándose como el titular para un Matías Almeyda cuyo deseo es mantener la buena dinámica que atraviesa el combinado hispalense. El Mallorca será el próximo rival para un guardameta cuyo periplo internacional con Grecia finalizó con titularidad y derrota ante Dinamarca.