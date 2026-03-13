Odysseas Vlachodimos ha concedido una entrevista a Diario de Sevilla en la que ha hablado de su relación con el Sevilla Fútbol Club, equipo en el que se encuentra cedido. Cuestionado acerca de la relación que tiene su familia con la entidad hispalense, el cancerbero ha reconocido que su hijo pequeño "juega aquí dos veces por semana y una vez a la semana tiene partidos. A veces estoy en el club por la mañana y también por la tarde. Les encanta venir al estadio y salir al campo con nosotros".