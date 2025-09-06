El virus FIFA dejará a Matías Almeyda sin Suazo ante el Elche

A las numerosas bajas por lesión que acumula Matías Almeyda en el Sevilla se le puede unir con casi total seguridad en el regreso a la competición tras el parón liguero el chileno Gabriel Suazo, que hizo su debut en Montilivi ante el Girona en la tercera jornada al no poder el club inscribirlo a tiempo para los partidos frente a Athletic y Getafe.

Suazo, como otros tantos internacionales, se encuentra concentrado con su selección, que disputa dos partidos de clasificación para el Mundial 2026 en este parón. Chile perdió ante Brasil (3-0) el viernes y tiene su próximo encuentro el miércoles 10 en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en Santiago frente a Uruguay a partir de la 1:30 de la madrugada española. El Sevilla tiene adelantado su partido ante el Elche al viernes a las 21:00 en el Sánchez-Pizjuán, con lo que hay de diferencia poco más de 48 horas entre un encuentro y otro y, sobre todo, un océano por medio y un viaje de más de 10.000 kilómetros.

Suazo, lo más pronto que podría llegar a Sevilla sería el jueves por la noche o la madrugada del mismo día del partido, sin tiempo para que el cuerpo técnico valore su estado físico en el último entrenamiento antes de enfrentarse a los del Martínez Valero y con la consiguiente fatiga por el viaje añadido al desgaste físico en el partido al ser además uno de los titulares fijos en la genuina Roja.

Por ello, todo hace indicar que Almeyda no podrá contar con uno de los principales refuerzos de la presente temporada, así que el argentino tendrá que valorar a lo largo de la semana entrante si puede optar a hacer debutar a Azpilicueta en el lateral izquierdo o tendrá que seguir contando con Carmona en esa banda como hizo en las dos primeras jornadas ante Athletic y Getafe.

Se da la circunstancia de que será justo en un partido en el que el Sevilla tendrá enfrente a uno de sus cedidos, el catalán Adrià Pedrosa, que salio de Nervión precisamente forzado por la llegada de Suazo y al no tener la confianza del técnico. Tanto Pedrosa como Rafa Mir, también cedido, podrán jugar contra los nervionenses al no tener la llamada cláusula del miedo en sus contratos.