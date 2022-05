¿Alquilar o comprar en 2022? Lo que dicen los expertos

Si buscas una nueva vivienda, es muy probable que te plantees la siguiente pregunta: ¿es más inteligente optar por el alquiler o por la compra?

Por un lado, alquilar te puede parecer a largo plazo "tirar el dinero", porque la propiedad nunca será tuya, pero firmar una hipoteca también supone desperdiciar una gran parte del dinero en intereses, impuestos o comisiones. Además, implica un gran desembolso inicial y un compromiso que marcará tu economía doméstica durante décadas.

La elección, a simple vista, no es fácil. No es mejor una opción que la otra, sino que dependerá de cada caso. En España, históricamente, se ha apostado más por la adquisición de viviendas y no por el arrendamiento. Por eso, antes de tomar una decisión tan importante, es necesario haberse planteado varias cuestiones: tu propio perfil económico, tus prioridades vitales y lo que te costaría una posible compra de vivienda. Te lo explicamos en los siguientes puntos.

Si quieres comprar: necesitas ahorros y un buen perfil

Debes saber que para poder solicitar una hipoteca hay que tener ahorrado aproximadamente el 32% del valor de la vivienda. De esa parte, un 12% se debe destinar a abonar los gastos de hipoteca y de compraventa y un 20% a pagar la parte que los bancos actualmente no financian (ya que generalmente solo conceden el 80% del valor de tasación o compraventa).

Y además de los ahorros, los bancos valoran otros factores antes de decidirse por concederte una hipoteca o no, como la edad, los ingresos mensuales, la estabilidad laboral o tus ahorros. Por lo tanto, tu perfil y la política de la entidad determinarán si te dan el dinero, pero también las condiciones que tendrá la hipoteca.

Si vas a optar por la compara, es muy útil usar calculadoras que te permitan conocer el valor de la vivienda a la que podrás aspirar. Asimismo, debes tener en cuenta que el Banco de España aconseja no dedicar nunca más del 35%-40% de los ingresos a pagar las deudas financieras, incluida la cuota del préstamo hipotecario.

Otro aspecto que debes sopesar al decidir entre la compra o el alquiler es la responsabilidad para asumir una serie de gastos (comunidad, IBI, entre otros) si finalmente optas por adquirir una casa.

Cuándo es mejor alquilar

Hay situaciones en las que tu posición o tus preferencias pueden hacer que la balanza de alquiler o compra se decante hacia la primera opción. Veamos en qué casos puede ser más conveniente optar por el arrendamiento:

Si tienes claro que no quieres ser propietario , la opción lógica será optar por el alquiler de la vivienda.

Si tu perfil no te permite conseguir una hipoteca. Los gastos de entrada de un alquiler son mucho más bajos (se suele pedir el mes en curso, dos más de fianza y los honorarios de la inmobiliaria).

Si te mudas con frecuencia, por cuestiones familiares o laborales. En ese caso, el arrendamiento te dará una mayor libertad que una casa o piso en propiedad.

En estos casos, es aconsejable conocer la evolución del precio del alquiler en la zona en la que quieras residir, pues te permitirá saber si es un buen momento o no para arrendar una vivienda en esa localidad o barrio. También es importante que conozcas la regulación del alquiler vigente en cada momento, porque te evitará firmar contratos abusivos y te permitirá acceder a las ayudas a las que tengas derecho.

También es posible que tengas claro que a la larga querrás comprar una vivienda, pero que aún no te parezca el momento adecuado. En estos casos, no hace falta que te quedes con la duda de comprar o alquilar, pues existe una vía intermedia: el arrendamiento con opción a compra. No sólo puede ser una solución al dilema, sino resultar también muy rentable.

El alquiler con opción a compra es un contrato que puede ser muy beneficioso para el propietario e, incluso, para el mismo comprador. Consiste en acordar con el inquilino, al inicio del contrato, un precio de compra de la propiedad. El importe de las cuotas de alquiler que se descuentan del precio de compra acordado puede variar de entre el 100 % y el 90 % el primer año, e ir descendiendo cada año.