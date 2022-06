¿Puedo solicitar el Bono Joven de Alquiler si no trabajo?

Fue una de las medidas estrella del gobierno a principios de año pero está tardando en ejecutarse. Las Comunidades Autónomas han empezado a recibir la cuantía estipulada para ejecutar a través de la Consejería de Fomento el Bono Joven de Alquiler que ayude a la emancipación de los más jóvenes y vuelven a surgir ciertas dudas entre los candidatos a cobrar esta ayuda de hasta 250 euros al mes.

Hablamos de jóvenes con edad comprendida entre 18 y 35 años, que dispongan de rentas inferiores a los 24.318 euros anuales (32.425,12 euros si el perceptor de la ayuda tiene que mudarse a otra provincia o comunidad autónoma) y cuya vivienda alquilada sea su residencia habitual, teniendo residencia legal en España. Y si no tengo trabajo, ¿puedo solicitar el Bono Joven de Alquiler? Este aspecto es uno de los que más incógnitas despierta entre una población en la que el mercado laboral fluctúa demasiado y los empleos pueden ser estacionales o provisionales.

Requisitos para solicitar el Bono Joven de Alquiler

Es por ello que el Gobierno decidió dar un giró de guión a su primera intención de solicitar un contrato de empleo para poder asignar la ayuda. La diferentes naturaleza de los ingresos del joven varió los requisitos y tal y como reflejó el Real Decreto en el BOE no es necesario que los solicitantes presenten un contrato de trabajo. Ahora bien, sí será necesario cumplimentar estos requisitos:

Disponer de una fuente regular de ingresos que les aporte rentas anuales , ya se a través de trabajos por cuenta propia o ajena, siendo personal investigador en formación o recibiendo una prestación social pública (contributiva o asistencial) de carácter periódico.

, ya se a través de trabajos por cuenta propia o ajena, siendo personal investigador en formación o recibiendo una prestación social pública (contributiva o asistencial) de carácter periódico. Haber trabajado al menos durante un período de tres meses en los 6 meses inmediatamente anteriores al momento en que se solicita la ayuda o acreditar que se tendrá una fuente de ingresos durante un mínimo de 6 meses desde el día de la solicitud del bono joven para el alquiler.

en los 6 meses inmediatamente anteriores al momento en que se solicita la ayuda o durante un mínimo de 6 meses desde el día de la solicitud del bono joven para el alquiler. Por último será necesario presentar un volante de empadronamiento que pruebe que el contrato que se adjunta a la solicitud es sobre la vivienda habitual del joven. Esto conlleva que los beneficiarios deberán permitir que el Gobierno acceda a sus datos fiscales o presentar la declaración de la Renta más reciente ya verificada.

Todo esto forma parte de las novedades del Bono Joven de Alquiler, que también se amplia sobre el arrendamientos de habitaciones sueltas. La ayuda es por persona y no por vivienda alquilada, por lo que si tres jóvenes alquilan una casa por 900 euros y cumplen los requisitos necesarios los cuatro recibirían su pertinente ayuda. El alquiler de la habitación no puede superar los 450 euros y la vivienda completa, los 900 euros, ya que Andalucía, que apuesta por no establecer límites, aplicará el rango más alto permitido por el Gobierno.