Cae un meteorito en el sur de España a 76.000 kilómetros por hora

Un meteorito ha cruzado varias provincias españolas a una velocidad de 76.000 kilómetros por hora. El fenómeno se produjo el pasado 15 de septiembre a las 22:25, hora local de la Península. La roca procedía de un asteroide que impactó sobre el sur del territorio nacional, este tipo de materiales se denominan como 'meteroides'.

Gran parte de la población residente en Sevilla, Huelva y Extremadura pudieron contemplar en directo el recorrido de este meteorito. Fue detectado por expertos del proyecto conocido como SMART, perteneciente al Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), desde los observatorios de Calar Alto (Almería), Sierra Nevada y La Sagra (Granada), Sevilla y La Hita (Toledo).

Visible desde más de 600 kilómetros de distancia

El astrofísico, José María Madiedo, investigador responsable del Proyecto Smart, fue el encargado en analizar este fenómeno procedente de un asteroide. La velocidad con la que impactó contra la atmósfera se encontraba en los 73.000 kilómetros por hora, lo que provocó que se volviera incandescente y generara una gran bola de fuego que cruzó el cielo.

Su superficie adoptó una gran luminosidad, similar a la de la Luna llena, por lo que el fenómeno pudo ser contemplado desde más de 600 kilómetros de distancia. De hecho, donde mejor se percibió fue en las zonas de Sevilla, Huelva, Córdoba y Extremadura. La bola de fuego tuvo su origen en el sur de la provincia de Badajoz, con un altitud de 91 kilómetros, donde prosiguió en dirección noreste. Finalmente, se extinguió a una altitud de 22 kilómetros en un punto de la localidad de La Albuera en la provincia de Badajoz.

Durante su recorrido, el meteorito produjo varias explosiones que derivaron en aumentos súbitos de su luminosidad debido a las rupturas más bruscas de la roca. A pesar de su gran impacto con la atmósfera, los análisis preliminares indican que la roca no quedó totalmente destruida tras el contacto, sino que, por el contrario, una pequeña parte cayó al suelo. No obstante, hasta el momento no se ha podido determinar el lugar exacto ni el tamaño o características del impacto.

Proyecto Smart

El Proyecto Smart se coordina desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía, IAA-CSIC, con el objetivo de monitorizar de manera continua el cielo para registrar y estudiar el impacto de rocas procedentes del Sistema Solar contra la atmósfera de la Tierra. Este proyecto se encuentra desarrollado por la Red de Bólidos y Meteoros del Suroeste de Europa, SWEMN.

SMART son las siglas de Spectroscopy of Meteoroids in the Atmosphere by means of Robotic Technologies y su principal objetivo es analizar toda la materia que entre en contacto con la atmósfera terrestre. El investigador responsable al cargo es el Doctor José María Madiedo y cuenta con diversos mecanismos y objetivos para controlar esta materia.