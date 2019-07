Pesca de récord: una carpa siamesa de 105 kilogramos

Probablemente la carpa más grande jamás pescada. Un británico ha batido un récord tras pescar en Tailandia una carpa siamesa, según ha informada el periódico de Reino Unido Daily Mail. Según el medio, John Harvey, de 42 años, que hace 14 años se mudó a la ciudad tailandesa de Pattaya, atrapó al gigantesco pescado que arrojó un peso de 105 kilogramos.

"No luchó mucho, fue el peso de la carpa el verdadero desafío", expresa el hombre al medio. "Después de 80 minutos, finalmente lo pude sacar, y no podía creer lo que veía", dijo Harvey.

Necesitó la ayuda de dos pescadores más para poder posar con su presa.

"Les he estado mostrando a todos las fotos del pescado desde que lo atrapé", admitió el hombre. "No soy pescador habitual, así que realmente sentí pena por algunos otros pescadores de la zona que gastan mucho más dinero y no pescan nada cercano a este tamaño", confesó.