De 'Coco Loco' a 'Where she goes': la lista de los que prometen ser los 15 temas del verano 2023

En el verano no puede faltar la playa y el sol, como tampoco lo pueden hacer los clásicos 'temazos' que nos acompañan hasta bien entrado el mes de septiembre. Cada julio y agosto escucharemos esas canciones que tanto en el chiringuito como en la discoteca, que se nos meten en la cabeza y forman parte de la banda sonora de estas semanas.

Vamos a ver los 15 'temazos' que prometen ser los protagonistas de este verano:

1. Maluma - COCO LOCO

Uno de los reyes del reggaeton presentó hace poco más de un mes 'COCO LOCO', que sigue estando muy presente en el 'top' de YouTube y, seguramente, seguirá así durante varias semanas más.

2. Quevedo - Columbia

Tras no parar de sonar el verano pasado su 'Quédate', Quevedo vuelve a ser uno de los protagonistas en esta época del año con 'Columbia'.

3. Omar Montes, Saiko y Tunvao - Arena y Sal

Uno de los temas del verano claramente será 'Arena y Sal', que junta a pesos pesados del género como Omar Montes con Saiko, que poco a poco se ha hecho un hueco en la escena.

4. Aitana - LAS BABYS

Este bailable tema de Aitana, que homenajea al clásico de los noventa 'Saturday Night', sonará sin ninguna duda en los chiringuitos y discotecas de todos los puntos de España.

5. Yandel y Feid - Yandel 150

Este tema, con toques de reggaeton clásico, seguirá escuchándose durante los próximos meses, a pesar de que se lanzó en diciembre, pues sigue ocupando lugares privilegiados en las listas de éxitos.

6. LIT killah, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusherking, Maria Becerra y Big One - Los Del Espacio

Esta pegajosa canción que aglutina a muchos de los grandes nombres de la escena de la música urbana se ubica dentro del top 10 de los vídeos musicales de YouTube.

7. Myke Towers - LALA

Y el número 1 de ese top mundial es LALA, un hit de Myke Towers que nos evoca al verano, no solo con la música, pues su 'lyric video' lo protagonizan playas paradisíacas.

8. Emilia, Ludmilla y Zecca - No_se_ve.mp3

La consagrada artista argentina Emilia colabora en este bailable tema, que seguramente no parará de sonar en los chiringuitos y discotecas españolas, con Ludmilla y Zecca.

9. Vicco, Lali - Nochentera - Remix

Si el 'Nochentera' de Vicco ya se intuía que podía ser uno de los hits del verano, después de hacer un remix con Lali ha quedado claro al 100%.

10. ROSALÍA, Rauw Alejandro - BESO

Obviamente no puede faltar Rosalía en una lista de grandes canciones. BESO es una de los tres temas que sacó junto a Rauw Alejandro, en marzo.

11. Chanel y Abraham Mateo - Clavaíto

Chanel ya nos ganó a todos con su 'SloMo', con el que quedó tercera en Eurovision, pero ahora vuelve, junto a Abraham Mateo, para regalarnos uno de los hits del verano.

12. Saiko, Feid, Quevedo, Mora - Polaris Remix

Polaris fue uno de los temas que puso a Saiko en el epicentro de la escena y ahora lo ha vuelto a traer a las listas de éxitos, acompañado de grandes artistas como son Feid, Quevedo y Mora.

13. Marshmello, Manuel Turizo - El Merengue

Este pegadizo hit de Manuel Turizo, producido por Marshmello, una de las caras más reconocidas de la música electrónica mainstream, será otro de los temas que no parará de sonar este verano.

14. KAROL G, Shakira - TQG

Otra pegajosa canción que tiene su hueco en varias listas de éxitos es la que han creado Karol G y Shakira, dos de los pesos pesados de la música actual.

15. Bad Bunny - WHERE SHE GOES

No hay lista de 'temazos' si no está Bad Bunny, uno de los reyes del género. Su último lanzamiento, 'Where she goes', ya es su canción más popular, según el ranking de Spotify.