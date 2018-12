Condenado el número 3 del Vaticano por abusos de menores en Australia

El cardenal australiano George Pell, responsable de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede, fue encontrado culpable de abusos sexuales a dos menores por un tribunal de Melbourne, informaron medios religiosos en internet. National Catholic Reporter y America Magazine comunicó en sus webs de esta condena, que fue unánime por parte de los 12 miembros del jurado, contra Pell, de 77 años, aunque la pena concreta no se conocerá hasta febrero.

Desde agosto el purpurado afrontaba este proceso por presuntos delitos sexuales contra menores en un caso cuyos detalles no pueden ser revelados por orden judicial. Sí ha trascendido que Pell se declaró no culpable de los cargos en su contra, pero sus argumentos no convencieron al jurado, que deliberó durante tres días. Uno de los dos menores afectados ya falleció y el otro testificó ante el tribunal mediante videoconferencia, sin que se haya dado el nombre de ninguno de ambos.

El cardenal Pell, considerado el número tres del Vaticano, es el primer alto cargo de la curia romana imputado en supuestos delitos de pederastia.