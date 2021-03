Decora tu jardín o terraza con las ofertas de primavera de Amazon

No podemos negar las ganas que tenemos de hacer planes al aire, de disfrutar de unas bebidas en la terraza y de tomar el sol primaveral. Si eres una de esas personas afortunadas por tener un buen espacio al aire libre en casa ¡no te pierdas lo que te traemos hoy! Una selección de artículos para hacer de tu jardín o patio el lugar perfecto para pasar un rato de desconexión.

Banco de jardín

Añade ese punto de romanticismo a tu jardín con un banco de hierro como este. Tiene un diseño clásico, de hiedra, que aportará a tu zona ajardinada un toque muy especial. Siéntate a tomar algo, a disfrutar del frescor de la noche o a leer un libro. Su precio ahora 110,39€. Ahorras: 35,60€ (24%)

Parasol

Esta sombrilla dinámica será perfecta para los días de más calor. Si organizas comidas en el jardín en esas jornadas donde el sol calienta demasiado, lo solucionarás con este tipo de parasol. Crea el ambiente perfecto esta primavera con la sombra que aporta un accesorio como este. Su precio ahora 79,95€. Ahorras: 20,00€ (20%)

Jardinera

¿Buscas una jardinera original para tu terraza? ¿Te gustan las plantas enredaderas? Si has respondido afirmativamente a las dos preguntas, esta jardinera con celosía te va a encantar. Cuenta con una maceta en la parte superior para que no tengas que agacharte ni arrodillarte para cuidar de tus plantas. podrás elegir la que quieras y darás ese punto verde a cualquier rincón.

Y en la parte inferior hasta en suelo, tiene un enrejado, que además de ser decorativo, va a permitir que puedas darle la forma que desees a tus plantas trepadoras. Su precio ahora 44,99€. Ahorras: 17,00€ (27%)

Juego de mesas

Estas mesas nido de estilo moderno y elegante, están hechas de metal resistente y lacadas en color blanco. Aptas para usar en interior y exterior. Serán el mueble auxiliar perfecto para colocar en tu jardín o terraza, junto a los asientos donde descansar y disfrutar del aire libre.

Úsalas de forma conjunta o separada según tus necesidades. Y cuando no vayas a usarlas o las quieras transportar o almacenar, puedes poner la pequeña debajo de la grande ahorrando espacio de uso y facilitando su traslado. Su precio ahora 63,74€. Ahorras: 26,25€ (29%)

Césped artificial

Si estás pensando en cambiar el suelo de tu terraza para darle un aspecto más veraniego, este césped es de excelente calidad y te vendrá ideal tanto para zonas exteriores como para interiores. Es muy resistente por lo que permite un uso intensivo sin degradarse. Tiene una densidad de aproximadamente 65.000 puntadas por m2. Su precio ahora 21,00€. Ahorras: 1,80€ (8%)

Columpio de ratán

Si cuentas con bastante espacio en tu jardín este accesorio seguro que te seduce, un columpio de jardín hecho de mimbre y metal de acero, muy robusto y perfecto para relajarte o tomar el sol en tu patio o terraza. O para beber algo en una noche de mayo donde ya se disfruta del frescor del atardecer.

Está fabricado con ratán sólido y firme. Lleva un cojín de esponja muy cómodo. En la parte de arriba tiene un toldo grande que se regula en distintos ángulos para protegerte del sol y tener sombra. Podrás relajarte y disfrutar del día sentado en este fantástico columpio. Su precio ahora 266,89€. Ahorras: 67,10€ (20%)

Conjunto tumbonas plegables

Estas tumbonas tienen un diseño sencillo y un color elegante y combinables. Son ideales para crear un espacio de relax en tu balcón, jardín o terraza de casa. Su respaldo se inclina en 5 posiciones diferentes. Fantástico para encontrar siempre la postura óptima.

No ocupan apenas espacio cuando no la utilizas y se pueden mover de un lugar a otro sin problemas. Su precio ahora 122,99€. Ahorras: 17,00€ (12%)

Hamaca

Si tu sueño es tener un jardín com hamaca, no puedes perder de vista esta, de alta calidad, con estructura de madera y muy elegantes. Estas hamacas son perfectas para tomar el sol mientras descansas. Será el elemento más codiciado de tu jardín, por su comodidad y por qué no ¡lo exótico que es tener una hamaca en casa! Su precio ahora 119,99€. Ahorras: 50,00€ (29%)