Encuentra una serpiente de dos metros de largo en su carro de la compra

Cuando realizas la compra diaria en tu supermercado puedes encontrarte con alguna que otra sorpresa y no tiene que ser precisamente una oferta estupenda o a un producto novedoso. Es lo que le ocurrió a Lindsay Álvarez cuando se disponía a coger el típico carro de supermercado en el que empezar a colocar sus productos. La sorpresa llegó cuando agachó la cabeza y comprobó que el carro ya había sido ocupado, pero en este caso no por cajas de leche ni cestas de fruta. Ahí, en el interior del carro, se encontraba cómodamente enrollada una serpiente de casi dos metros de largo, que no mostró signos de fiereza pero dejó helada a esta mujer norteamericana, que compartió el momento con sus seguidores en Facebook.

La serpiente no atacó a la clienta del supermercado y fue trasladada a un centro de control de animales

El hecho, del que se hizo eco inmediatamente los medios locales y posteriormente se ha viralizado a través de los comentarios y compartidos en diferentes redes sociales, ha terminado convirtiéndose en una defensa ultranza al cuidado de los animales. Han sido muchos los que se han preocupado más por qué ha ocurrido con la boa constrictor a cómo pudo llegar a ese sitio del supermercado.

Según la revista Newsweek, expertos en control animal recogieron la serpiente, cuidándola en un ambiente agradable y cálido, con lámparas de calor encendidas y bien alimentado. Y es que, según el Zoológico de Racine, en Wisconsin, se trata de una serpiente que rara vez atacan a humanos, es popular como mascota y en algunos países se usa para controlar la población de ratas en hogares.

Piden sanciones para el dueño de la serpiente

Es por ello que se sospecha que alguien la dejaría abandonada en el carrito fuera de la tienda, aunque eso pudiera ocasionar un susto de muerte o un peligro para cualquier niño o adulto que se la encontrara. Eso, aunque algunos apunten en sentido contrario. "Tiene más miedo que cualquier humano de él", comentó un usuario en la publicación de Álvarez. "Pobre bebé. Espero que tenga un buen hogar", apostillaba a la espera de que la serpiente salga de la zona de control animal.

A pesar de que las autoridades han asegurado que no investigan de momento la procedencia del animal, son muchos los que piden que actúen para sancionar como es debido a su propietario. Aquí en España existen multas de hasta 10.000 euros por dejar a tu perro solo en la puerta del supermercado, aunque lo de las serpientes, aún estando permitidas como animal doméstico en algunos casos, no se han dado hasta el momento.